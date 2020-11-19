Açık Öğretimde okuyanlar ve mezın olanlar polis olabilir mi?

Ülkemizde son yıllarda polis alımlarına olan ilgi arttı. Binlerce genç polis olma şartlarını araştırmaya başladı. Gençlerin en çok sorduğu sorulardan biri de açık öğretimden mezun olanların polis olup olamayacağı oldu. Polis olma için en az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak gerekmektedir.

Açık öğretimde okuyanlar polis olabilir mi?

Ülkemizde birçok işte örgün öğretim mezunu olma şartı aransa da polis olabilmek için örgün öğretim şartı aranmaz. Yani açık öğretimden mezun olanlarda polis olabilir. Polis olabilmek için mevzuatta belirtilen şartlara uygun olmak yeterlidir.

Polis olmak için açık öğretim lise, ön lisans ve lisans mezunu olmak yeterlidir. Polis memuru, komiser yardımcısı veya komiser olarak işe başlayabilen bu kişilerden lise mezunu olanlar Polis Meslek Yüksekokulu’na girdikten sonra mezun olduklarında polis memuru olarak işe başlamaktadır.

Bunların dışında Polis Özel Harekat Merkezi’nde eğitim görmek isteyenlerin lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

Nasıl polis olunur?

Polis olmak için lise veya lisans mezunu olunması gerekir. Lise mezunları TYT puanı ile başvuru yaparken ön lisans ve lisans mezunları KPSS puanı ile başvuru yapabilir. TYT puanı için sınır 250’dir. KPSS puanı için ise sınır ön lisans mezunları için 65, lisans mezunları için 60’dır. Bunların dışında polis olmak için istenen genel şartlar şu şekildedir;