Açık öğretim sınavlarına katılamayan öğrencilere 27-29 Ağustos'ta sınav hakkı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgelerinde yaşayan ve açık öğretim ortaokul ve lise sınavlarına katılamayan öğrencilerin 27-29 Ağustos tarihlerinde çevrim içi olarak sınavlara katılabileceğini duyurdu.

Bakan Mahmut Özer, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği açık öğretim kurum sınavları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin kayıt yenileme işlemleriyle ilgili son tarih olan 13 Ağustos tarihinde tüm işlemlerin tamamlandığı ve öğrencilerin de 16-20 Ağustos tarihinde çevrim içi sınavlara katıldığını söyledi.

Fakat yangın ve sel felaketi yaşayan bölgelerimizde bulunan öğrencilerden bir bölümünün kayıt yenileme işlemlerini yapamadıklarını ve bir kısmının da kayıtlarını yenilemesine rağmen online sınavlarına giremediklerini söyleyen Bakan Özer, afet bölgelerindeki il milli eğitim müdürleri ve yöneticilerle yapılan görüşmeler sonrasında sınava katılamayarak mağdur olan tüm öğrenciler için bir sınav hakkı tanımaya karar verdiklerini ve bu kararla hem öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hem de diğer illerde sınava katılım gösteremeyen başka öğrencilere de yeniden fırsat vermek adına bu öğrencilere yeni bir sınav hakkı tanındığını kaydetti.

Bu kapsamda ülke genelinde 23 ve 24 Ağustos tarihlerinde ek sınava katılabilmek için yeniden kayıtların açılacağını bildiren Bakan Özer, açıklamasının devamında çevrim içi ek sınavların ise 27 Ağustos günü saat 09.30'dan, 29 Ağustos günü saat 23.59'a kadar gerçekleştirileceği ifadelerini kullandı.