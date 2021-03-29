Açık Öğretim Şifremi unuttum nasıl yenilerim?

Açık öğretim şifresinin unutulması problemi nasıl çözülebilir?

Açık Öğretim Lisesi öğrenci bilgi sistemine giriş yapmak için TC kimlik no ve öğrenci numarası ile şifre gereklidir.

Unutulan şifre sorununu çözmek için 3 seçenek vardır. Halk Eğitim Merkezine gidilebilir. 4440632 MEBİM’i aramak da bir seçenektir. Ancak en pratik seçenek şifremi unuttum seçeneğini seçmektir.

Halk Eğitim seçeneği

MEBİM Danışma Hattı

Halk Eğitim Merkezi aranarak kimlik ile gidilmeli ve şifre talep edilmelidir.

Bu danışma hattı örgün eğitim çağı dışına çıkmış ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim alan Türkiye ve yurt dışı kayıtlı öğrencilere hizmet sunar. Bu hizmetler, yeni kayıt, kayıt yenileme, ücret iadesi gibi işlemlerdir. Danışma hattı aranarak yeni şifre talep edilebilir.

Açık öğretim şifremi unuttum alanı

Web sayfasında şifremi unuttum kısmına tıklanmalıdır. Açılan ekranda öğrenci no, kimlik no, cep telefonu, doğum tarihi, anne kızlık soyadından iki harf istenmektedir. Sistemde kayıtlı numara bulunuyorsa şifre yenileme işlemi oldukça kolaydır.