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Açık Öğretim Okulları 3. Dönem Online Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Pandemi döneminde sınavları çevrim içi gerçekleştiren Açık Öğretim Kurumları geçtiğimiz günlerde 3.dönem sınavlarını tamamladı. Sınavların tamamlanmasının ardından birçok öğrenci sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Binlerce öğrencinin merakla beklediği 2021 Açık Öğretim Okulları 3.dönem sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ve detaylar…

14 Temmuz 2021 Çarşamba 19:47
Açık Öğretim Okulları 3. Dönem Online Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
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Açık Öğretim sınavları koronavirüs nedeniyle bu dönem de uzaktan gerçekleşti. Sınavların tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarının tarihi merak konusu oldu. Peki Açık Öğretim Kurumları 3.dönem sınav sonuçları bugün mü yayınlanıyor? İşte detaylar…

Açık Öğretim Liseleri 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının son sınavları geçtiğimiz günlerde tamamalndı. Açık Öğretim Kurumları 3.dönem sınavlarının sonuçları öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ederken kurum tarafından açıklama yapıldı. Açık Öğretim Kurumları 3.dönem online sınav sonuçları bugün akşam saat 19:00 itibarıyla açıklanacak.


Son Güncelleme: 14.07.2021 19:47
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