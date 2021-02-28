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Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 1. dönem online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 1. Dönem online sınav sonuçları ne zaman açıklanır sorusu merak ediliyor. Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavları yarın sona erecek.

28 Şubat 2021 Pazar 18:10
Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 1. dönem online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
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Açık Öğretim Lisesi sınavları geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti. Öğrenciler sınav sonuçlarını merak ediyordu. Online olarak gerçekleştirilen sınavlar 1 Mart Pazartesi günü saat 23:59’a kadar devam edecek.

Açık Öğretim ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi uzaktan eğitim dersleri kapsamında 1. Dönem sınavları yarın son bulacak. Sınavların tamamlanmasının ardından sonuçlar yine online olarak açıklanacak. Sistemde oluşan bir hata nedeniyle sınavlara giremeyen öğrenciler için Salı günü bir duyuru yayınlanacak ve telafi sınavlarının tarihleri belli olacak.

1.dönem online sınav sonuçları ne zaman belli olur?

Açık Öğretim 1. Dönem online sınavların tamamlanmasının ardından sınav sonuçlarının açıklanması beklenecek. Ancak sınav sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı.

2.dönem kayıt yenileme işlemleri

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından 2.dönem kayıt yenileme işlemi başlayacak. İkinci dönem kayıt yenileme işlemi otomatik olarak, ücretsiz şekilde yapılacak. Kayıtları yapılmayan öğrencilerin Halk Eğitim Merkezlerine giderek başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kayıt yenilemenin ardından Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem ders seçimleri 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak ve öğrenciler ikinci dönem alacakları dersleri seçecek.



Son Güncelleme: 28.02.2021 18:10
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AÖFAçık öğretimSınavSonuçLise
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