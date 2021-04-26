Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Açık Öğretim Lisesi için yeni kayıt dönemi başladı. Açık öğretim lisesinden eğitim alan binlerce insan kayıt yenileme işlemleri için araştırmalarını yapıyor. Vatandaşlarımız Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ne zaman başlıyor, AÖL nasıl kayıt yapılır sorularının yanıtlarını arıyor.

Kayıt yenileme işlemini sadece 2004 yılı ve öncesinde doğan kişiler gerçekleştirmektedir. Bazı şartları çerçevesinde kayıt yenileme işlemi yapabilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi 2020 yılı 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan Pazartesi günü başladı. Kayıt işlemleri 10 Mayısıs Pazartesi günü bitecek. İlk kez kayıt olanların Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine giderek biyometrik fotoğraflarını sistemden tarattırmaları gerekmektedir. Bu sayede hızlı bir şekilde kayıt yapabilirsiniz.