Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize sınav tarihleri belli oldu!

Covid-19 pandemisinden en az etkilenen üniversite; Anadolu Üniversitesi oldu. Merkezi Eskişehir olan ve koordinesini Anadolu Üniversitesi’nin yaptığı Açık Öğretim Fakültesi(AÖF) ile binlerce genç ve yaşlı üniversite eğitimini tamamlamaya çalışmakta ve üniversite eğitimi almakta. 2020 ve 2021 eğitim ve öğretim sezonunda da AÖF’ e yapılan kayıt işlemlerinde uçuk rakamlara ulaşıldı. Açık Öğretim kapsamında verilmekte olan uzaktan eğitimde, kendilerini karantinaya alan bireyler AÖF uzaktan eğitimi ile zamanlarını değerlendirmeye çalışıyor. AÖF tarafından yapılacak yeni dönen güz sezonu sınav tarihlerini yayınladı.

2020 AÖF sınav zamanları

Covid-19 sürecinde AÖF’ ün vermekte olduğu dersler, aynı uzaktan formatında devam ediyor. Covid-19 nedeniyle sınavlarda uzaktan yapılacak. Salgın sebebi ile intenet üzerinden yapılacak olan AÖF ara dönem sınavı, karışık seçimi yapılan test soruları ve ucu açık bırakılan sorular ile yapılacak. Bu çerçevede sınavların yapılış tarihleri; 12 ve 14 Aralık 2020 arasında olarak belirlendi. Yani önümüzdeki Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günlerinde AÖF öğrencileri ara sınavlara girecek. Bu nedenle AÖF sınav giriş belgesi de adayların ulaşabilmesi için yayınlandı.

AÖF sınav giriş belgesinin yayınlanması: 1 Aralık 2020,

Açık Öğretim Fakültesi, vizeleri için sınav tarihi: 12, 13, 14 Aralık 2020,

AÖF güz sezonu final sınavları: 16-17 Ocak 2021