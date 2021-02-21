İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Açık Öğretim ( AÖF ) kayıt yenileme son tarih ne zaman, ne zaman bitiyor?

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) ders kayıtları geçtiğimiz hafta itibariyle başlamıştı. Peki, öğrencilerin ders kaydı yaptırabilmeleri için son gün ne zaman? En fazla kaç ders kredisi alınabilir? Detaylar haberimizde.

21 Şubat 2021 Pazar 23:05
Açık Öğretim ( AÖF ) kayıt yenileme son tarih ne zaman, ne zaman bitiyor?
Takip Et:

Açık Öğretim fakülteleri içinde okuma aşkı bulunan her kesimden vatandaşa birer meslek kapısı aralamaya devam ediyor. Geçen hafta itibariyle yeni dönem için kayıt yenileme işlerini aktif hala getiren AÖF bu hafta itibariyle kayıt işlemlerinin son bulunması beklemekte.

AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 23:30’da sona erecektir. Öğrenciler en fazla 45 ders kredisi alabilme haklarına sahiptirler.

AÖF kayıt yenileme ve ders kayıt işlemi nasıl yapılır?

İlk defa kayıt işlemi yapacak olan öğrenciler için ya da unutmuş olanlar için kayıt işlermlerinin nasıl yapılacağını aktaralım.

Öncelikle kayıt işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi girilerek yapılması sağlanacaktır. Seçilen derslerin ödenecek tutar hesaplanıp ödeme butonu şeklinde karşınıza çıkacaktır. Buradan ödemelerinizi online olarak Kredi Kartı/Banka Kartıyla, ya da ziraat mobil uygulaması ile gerçekleştirebilirsiniz. Bunlardan birini dahi tercih etmeyen vatandaşlarımız için Ziraat Bankası ATM’lerinden son günü olan 26 Şubat 2021 tarihinde İntenet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecetir.

Fakat kayıt yenileme işini son güne bırakanlar için provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme sağlanmayacaktır. 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek ve dönemlerine devam edemeyip uzamış olacaktır.

 



Son Güncelleme: 21.02.2021 23:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AnadoluüniversitesiAçıköğretimEskişehirAÖFYektasaraçÜniversite
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze yapılacak sınavlar hakkında açıklama
Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze yapılacak sınavlar hakkında açıklama
MEB 2021 yılında atanacak öğretmen sayısının ne zaman açıklayacak?
MEB 2021 yılında atanacak öğretmen sayısının ne zaman açıklayacak?
2021 Bu sene sınıfta kalma var mı, olacak mı?
2021 Bu sene sınıfta kalma var mı, olacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çocuklar için yeni oyun! Seyyah isimli oyun erişime açıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çocuklar için yeni oyun! Seyyah isimli oyun erişime açıldı
Yüz yüze eğitim hakkında flaş açıklama! 1 Mart'tan itibaren..
Yüz yüze eğitim hakkında flaş açıklama! 1 Mart'tan itibaren..
MEB'den yeni yüz yüze eğitim yazısı
MEB'den yeni yüz yüze eğitim yazısı

Popüler Haberler

Açık Öğretim ( AÖF ) kayıt yenileme son tarih ne zaman, ne zaman bitiyor?
Muhammed Emin Saraç kimdir? Emin Saraç kaç yaşında vefat etti? Hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç hakkında bilgiler
Yaralı Kalbim 19. bölüm fragmanı 22 Şubat 2021 Pazartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
Hayatın İçinden sunucusu kimdir? Evrim Keklik kimdir, nereli yaşı Kaç?
İŞKUR işsiz maaşları nelerdir? 2021 İŞKUR hangi program ne kadar maaş vermekte?
2021 Özel Güvenlik Kimlik kartı ne zaman helir? Yeni özel güvenlik kimlik kartı sorgulamaları
AK Parti İstanbul yeni başkanı kim olacak? Bayram Şenocak yerine kim gelecek, adaylar kimler?
A101'de satılan Qcy T5 kulaklıkları özellikleri ve yorumları
Sen Aydınlatırsın Geceyi filmi özeti ve konusu
Edho Enişte Kimdir? Hatice’nin Kocası
Arıza Dizisi Kaç Bölüm Sürecek?
Edho Güven kimdir? Gerçek adı nedir? Serhan Süsler hakkında bilgiler
Güneş ve Sirius yıldızının yan yana gelmesi 'kaderin yazıldığı' gün! 19:00'saatine dikkat
13 Ocak Pazartesi: Gerçeğin Peşinde! Aycan Güven gerçek babasının kim olduğunu ispatlayacak mı? Songül Ural'ın eşi eve dönecek mi?
Vakıf Katılım’dan KOBİ Finansman Desteği programını hayata geçirdi!
Kefaret reyting sonuçları nasıl? Fox TV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
7 Melek ne zaman vizyona girecek? 7 Melek filmi fragmanı yayınlandı!
Erol Bulut kime tepki gösterdi? Fenerbahçe'yi kim tehdit etti? Fenerbahçe ile Bein Sport arasındaki sorun ne?
Müge Anlı kimdir? Müge Anlı kaç yaşında?
Gözlerinin Ardında 2. sezon olacak mı, ne zaman çıkacak? Netflix Behind Her Eyes yeni sezon tarihi belli mi?
Şekerbank’tan emekli müşterilerine özel kredi kampanyası! Günde 13 TL taksitle 10.000 TL kredi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.