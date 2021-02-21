Açık Öğretim ( AÖF ) kayıt yenileme son tarih ne zaman, ne zaman bitiyor?

Açık Öğretim fakülteleri içinde okuma aşkı bulunan her kesimden vatandaşa birer meslek kapısı aralamaya devam ediyor. Geçen hafta itibariyle yeni dönem için kayıt yenileme işlerini aktif hala getiren AÖF bu hafta itibariyle kayıt işlemlerinin son bulunması beklemekte.

AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

Açık Öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayıp 26 Şubat 2021 Cuma günü saat 23:30’da sona erecektir. Öğrenciler en fazla 45 ders kredisi alabilme haklarına sahiptirler.

AÖF kayıt yenileme ve ders kayıt işlemi nasıl yapılır?

İlk defa kayıt işlemi yapacak olan öğrenciler için ya da unutmuş olanlar için kayıt işlermlerinin nasıl yapılacağını aktaralım.

Öncelikle kayıt işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi girilerek yapılması sağlanacaktır. Seçilen derslerin ödenecek tutar hesaplanıp ödeme butonu şeklinde karşınıza çıkacaktır. Buradan ödemelerinizi online olarak Kredi Kartı/Banka Kartıyla, ya da ziraat mobil uygulaması ile gerçekleştirebilirsiniz. Bunlardan birini dahi tercih etmeyen vatandaşlarımız için Ziraat Bankası ATM’lerinden son günü olan 26 Şubat 2021 tarihinde İntenet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecetir.

Fakat kayıt yenileme işini son güne bırakanlar için provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme sağlanmayacaktır. 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek ve dönemlerine devam edemeyip uzamış olacaktır.