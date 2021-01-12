Açık öğretim (Açık Lise) askerlik tecil ettirir mi?

Ülkemizde askerlik yaşı gelen tüm erkekler askerlik görevini yapmak zorundadır. Ancak yeni düzenleme sonrası bedelli askerlik yapma imkanı da sağlanmaktadır. Bilindiği gibi askerlik yaşı resmi olarak 20’dir. Ancak eğitim hayatına devam eden kişilerin askerlik durumları ertelenir.

Birçok kişikurumlarına yazıldıklarında askerlik durumlarınınedilip edilmeyeceğini merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı örgün eğitim veya açık öğretim de eğitim gören tüm öğrencilere aynı şartları sunar. Bu nedenle kişi bir eğitim kurumunda eğitim görüyorsa askerlik durumu tecil edilir. Tecil yaşı sınırı ise 29’dur.

29 yaşına kadar bir kişi eğitim gördüğü takdirde askerliğini tecil ettirmiş olur. Ancak 29 yaşından sonra askerliği yapmamış bir kişi eğitim görse dahi askere alınır. Askerlik tecil işlemleri ise askerlik şubeleri üzerinden yapılır. Tecil işlemleri sırasında kimlik belgesi yeterli olur.