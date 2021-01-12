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Açık öğretim (Açık Lise) askerlik tecil ettirir mi?

Açık lisede eğitim gören ve askerlik yaşı gelmiş kişiler askerlik durumlarının ne olduğunu merak ediliyor. Binlerce genç açık öğretim askerlik tecil ettirir mi sorusunu araştırıyor.

12 Ocak 2021 Salı 08:25
Açık öğretim (Açık Lise) askerlik tecil ettirir mi?
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Ülkemizde askerlik yaşı gelen tüm erkekler askerlik görevini yapmak zorundadır. Ancak yeni düzenleme sonrası bedelli askerlik yapma imkanı da sağlanmaktadır. Bilindiği gibi askerlik yaşı resmi olarak 20’dir. Ancak eğitim hayatına devam eden kişilerin askerlik durumları ertelenir.

Birçok kişi açık öğretim kurumlarına yazıldıklarında askerlik durumlarının tecil edilip edilmeyeceğini merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı örgün eğitim veya açık öğretim de eğitim gören tüm öğrencilere aynı şartları sunar. Bu nedenle kişi bir eğitim kurumunda eğitim görüyorsa askerlik durumu tecil edilir. Tecil yaşı sınırı ise 29’dur.

29 yaşına kadar bir kişi eğitim gördüğü takdirde askerliğini tecil ettirmiş olur. Ancak 29 yaşından sonra askerliği yapmamış bir kişi eğitim görse dahi askere alınır. Askerlik tecil işlemleri ise askerlik şubeleri üzerinden yapılır. Tecil işlemleri sırasında kimlik belgesi yeterli olur.



Son Güncelleme: 12.01.2021 08:25
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Anahtar Kelimeler:
Açık öğretimAskerlikTecil
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