Açık öğretim (Açık Lise) askerlik tecil ettirir mi?

Ülkemizde askerlik yaşı gelen tüm erkekler askerlik görevini yapmak zorundadır. Ancak yeni düzenleme sonrası bedelli askerlik yapma imkanı da sağlanmaktadır. Bilindiği gibi askerlik yaşı resmi olarak 20’dir. Ancak eğitim hayatına devam eden kişilerin askerlik durumları ertelenir.
29 yaşına kadar bir kişi eğitim gördüğü takdirde askerliğini tecil ettirmiş olur. Ancak 29 yaşından sonra askerliği yapmamış bir kişi eğitim görse dahi askere alınır. Askerlik tecil işlemleri ise askerlik şubeleri üzerinden yapılır. Tecil işlemleri sırasında kimlik belgesi yeterli olur.
Son Güncelleme: 12.01.2021 08:25