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Açık Liseden mezun olmak için kaç kredi toplamak gerekir? AÖL kaç yılda biter, mezuniyet şartları nedir?

Açık öğretim lisesi, örgün lise eğitimine farklı sebeplerden dolayı katılamayan veya lise eğitimini bırakmak zorunda kalmış olan kişilerin eğitimlerini tamamlamaları için olanak sağlayan liselere açık lise denilmektedir. Açık lise okurken bir dönemde en fazla 35 kredi alınmaktadır ve yaşı 18'den küçük olan öğrenciler için üstün başarı görülmediği sürece okul 4 senede bitmektedir. Mezun olmak için alınması gereken minimum kredi sayısı 2021'e kadar 192'dir fakat bu yıldan itibaren 170'e düşürülmüştür.

04 Mart 2021 Perşembe 17:12
Açık Liseden mezun olmak için kaç kredi toplamak gerekir? AÖL kaç yılda biter, mezuniyet şartları nedir?
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Açık öğretim lisesi, örgün lise eğitimine farklı sebeplerden dolayı katılamayan veya lise eğitimini bırakmak zorunda kalmış olan kişilerin eğitimlerini tamamlamaları için olanak sağlayan, 1992 senesinde kurulmuş olan lisedir. 

Uzaktan eğitim öğretim esasına dayanan açık lise, bireylere evden liseyi tamamlama olanağı sağlamaktadır.

Açık liseyi okuyup bitirmek isteyen bireyler, televizyon ve radyo yayınları dışında basılı yayın kaynaklarını kullanabilmektedirler. Fakat bunun için yeterince krediyi tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Açık Liseden Mezun Olmak için Kaç Kredi Gerekir?

Üniversite sınavlarına girme hakkına sahip olabilmek ve liseyi tamamlamış olmak isteyen kişilerin minimum 192 kredi almış olmaları gerekmektedir.

Bununla birlikte öğrencinin kendi alanı olan derslerden en az 80 kredi almış olması gerekmektedir.

Bir de öğrencinin minimum bir dönem bir açık öğretim lisesinde sınava yüz yüze girmesi ve girdiği bu sınavları da geçmesi gerekmektedir.

Eğer kredisi yüksek olan dersler seçilirse, açık liseden mezun olmak daha kolay olmaktadır. 

Dil ve anlatım derslerini geçmiş olan, alınması zorunlu olan ortak dersleri başarı ile bitiren veya ortak derslerden muafiyeti gerçekleşmiş olan, gereken krediyi tamamladıkları koşullarda mezun olabilmektedirler.

Bir Dönemde Kaç Kredi Alınabilir?

Bir eğitim-öğretim döneminde en fazla 35 kredi alınabilmektedir.

Açık liselerde toplamda 8 dönem vardır yani 4 sene sürmektedir ve 4 senenin sonuna gelindiğinde toplam başarılı olan derslerin kredi sayısı minimum 192 olmalıdır.

Her dönem 35 kredi alan öğrenci, liseyi bitirdiğinde toplamda 280 krediye sahip oluyor.

Her bir dönemde 35 kredi almış olan kişiler 4 senenin sonuna gelindiğinde toplam 280 kredi almış olur. 

Her dönem 25 kredi alındığı takdirde 4 senenin sonunda kişi toplamda 200 kredi almış olur ve okulu bitirmek için gereken 192 krediyi geçtiğinden dolayı mezun olması için yeterli olur. 

Açık Liseden Mezun Olma Şartları Nelerdir?

Açık liseden mezun olma şartları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

•    Zorunlu kılınan 4 sene sonunda 192 kredilik ders almış olmak

•    Ortak derslerin hepsinden geçmiş olmak ya da bu derslerden muaf olmak ve alan dersleri için düzenlenen alan sınavlarına mutlaka girmek ve bu sınavları geçmek

•    Alan derslerinden en az 80 kredi almış olmak

•    Dil ve Anlatım derslerini mutlaka geçmiş olmak( Dil ve Anlatım, Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde muafiyet söz konusu olmuyor)

Yukarıdaki kriterleri karşılayan tüm açık lise öğrencileri, açık liseden minimum 4 yıl sonra mezun olabiliyorlar.

UYARI:

 Bir dersten 3 defa kalmak yani 3 sefer de o dersi geçememek, öğrencinin o dersten muaf tutulmasını sağlıyor. Bu durumda öğrenci, bu derslerden kredi de alamamış oluyor.

Açık Lise Kaç Yılda Biter?

Açık lise, minimum 4 yılda bitmektedir. Gereken  kredinin alınamaması halinde bu süre uzayabilmektedir.

UYARI:

Açık lisede 4 yıllık zorunlu eğitim, 18 yaş altı öğrenciler için geçerlilik arz etmektedir.

18 yaşının üstünde olan bireyler ise 192 krediyi tamamlamış olma koşulu ile 4 yıldan daha erken bir sürede mezun olabilmektedirler.

18 yaşın altındaki öğrenciler kayıtlarını yılda 2 kez yenileyebiliyorken 18 yaşının üstündeki bireyler yılda 3 kez yenileyebilmektedir. 

Lise eğitimi ardından üniversite için eğitim almayı planlıyorsanız, lisede seçtiğiniz bölümğn üniversitede okumak istediğiniz bölümle alakalı olması geleceğiniz için iyi bir yatırım olacaktır.

İlgi duyduğunuz yani öğrenmeye hevesli olduğunuz seçmeli dersleri tercih ederek; derslerden daha yüksek krediler alabilir, açık liseyi daha rahat bir şekilde ve daha kısa bir sürede bitirebilirsiniz.

Açık Lise 1 Senede Biter Mi?

Açık liseyi bir yılda bitirmek pek mümkün olmayan bir durumdur. Fakat açık lisede alacağınız kredi puanı ile üstün bir başarı gösterdiğiniz takdirde iki yılda bitirme şansınız vardır.

Açık Lise Kaç Kredi İle Biter?

Açık lise normalde daha önceleri 190 kredi ile bitersen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılı itibari ile açık lise 170 kredi ile bitirilebilir. Açık liseyi bitirmek için 170 kredi almanız yeterlidir.

Açık Lise Bitirme Taktikleri

Açık liseyi bitirme taktikleri ve açık lise nasıl kolay biter sorununa sizler için cevap vermeye çalışacağım. İşte açık liseyi bitirmek isteyenlere özel taktikler.

•    Ders çalışma programı uygulayın düzenli ders çalışın

•    Günlük ders çalışın

•    Sınava bir yada 2 gün kala çalışma yaradan çok zarar verir

•    Düzenli test çözün Eksiklerinizi gözden geçirin ve tekrar yapın

•    İntenette ki yardımcı kaynaklara bakın

•    Daha önce çıkmış soruları inceleyin

•    İntenet üzerinden açık lise ders konuları videolarını izleyin

•    Belli aralıklarla daha önce çıkan soruları çözerek kendinizi test edin

Sizlere bu yazımızda Açık Lise Kaç Yılda Biter? Mezun Olmak için Kaç Kredi Gerekli? Açık lise kaç yılda biter, açık lise kaç kredidir, 1 senede biter mi ve açık lise mezuniyet şartları hakkında bilgi vermeye çalıştım. Aklınıza takılan soruları yorum kısmına yazabilirsiniz.



Son Güncelleme: 04.03.2021 17:12
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Anahtar Kelimeler:
AçıkLiseKrediMezun
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