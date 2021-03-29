Açık Lise mezuniyet şartları nelerdir? 2021 AÖL mezuniyet şartları

Açık lise mezuniyet şartları oldukça araştırılan ve merak edilen bir konu. Öğrencilerin diplomalarını almak için hangi işlemleri yapacağı, hangi evrakı getirmeleri konusunda kafaları karışık. Pandeminin de etkisiyle bu sene mezuniyet adımlarında ne gibi değişiklikler oldu? İşte tüm bu soruların cevabını almak için haberimizi okuyabilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi alansız öğrenci mezuniyet şartları 2020-2021

En az 8 veya üzerinde toplam öğrenim gördüğü dönemin bulunması

170 ve üzerinde krediye sahip olunması. (Bu sayı 192’den 170’e indirildi)

Ortak derslerin tamamını tamamlamalı veya muaf olması; Türk Dili ve edebiyatı dersi için muafiyet geçerli, değildir. Öğrenci bu dersten mutlaka başarılı olarak geçmesi gerekir.

En az bir dönem açık öğretim lisesinde sınava girilmiş olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartların tamamı gerçekleştirilmesi halinde öğrenci mezun olacaktır. Bir tanesi bile eksik olması durumunda öğrenci mezun olamaz.

NOT

Açık lise mezuniyet ve diploma ile ilgili detaylar

: Türk Dili ve Edebiyatı dersi zorunlu derstir ve mutlaka geçilmelidir. Dersten muafiyet olunması söz konusu olamaz. Buna ek olarak öğrenci 3 kere başarısız olduğu bir dersten muaf sayılır fakat muaf sayılan dersin kredisi alamaz. Bu sebeple kredilerin eksik kalması durumunda seçmeli derslerden seçilerek eksik krediler tamamlanabilir. Muaf olduğunuz bir dersi ders seçimlerinde tekrar alabilirsiniz. Başarılı olunması durumunda krediye eklenecektir.

Mezun olan öğrenciler, geçici mezuniyet belgelerini talep ettiklerinde bağlı bulundukları halk eğitim merkezlerine giderek geçici diplomalarını temin edebilir.

Dönem sonuna gelindiğinde mezun olan öğrenciler sınav tarihinden 2-3 ay sonrasında Halk Eğitim merkezlerine yönlendirilirler. Öğrenci çıkma belgesini almışsa eğer bu belgenin aslı ile başvurusunu yapmalıdır. Öğrenci eğer kendi diplomasını almaya gidemeyecekse noter tarafından onaylanan vekili alabilir. Noter onaylı vekâlet ve belirtilen evraklarla vekil diplomayı alabilir.

Çıkma belgesinin aslı ile diplomanın alınacağını belirtmiştik. Öğrenci eğer çıkma belgesini kaybetmişse bu durumda açık öğretim lisesine ya da kayıtlı olduğu okulun müdürüne dilekçe yazmalıdır.

Öğrencinin diplomasını kaybetmesi durumunda açık öğretim lisesi müdürlüğüne faksla, postayla veya halk eğitim merkezine şahsen giderek başvuru yapmalıdır. Bu işlemi öğrenci kendisi gerçekleştiremeyecekse aynı şekilde noter onaylı vekili işlemleri gerçekleştirebilir.

Öğrencinin diploması halk eğitim merkezinden açık öğretim lisesine geri gönderilmesi gibi sorunlar yaşayabiliyor. Öğrenci 2005 yılı ve öncesinde mezun olmuşsa şahsen ve posta yoluyla açık öğretim lisesi müdürlüğünden teslim alınabilir. Öğrenci kendi alamıyorsa noter onaylı vekili ile alabilir. Posta aracılığı ile gerçekleştirilen başvurularda öğrenci halk eğitim merkezini adres olarak gösterebilir. Adres bilgisini belirtmesi yeterlidir.

Açık öğretim lisesi mezunu öğrenciler üniversiteye başvurabilmektedir.

Geçici mezuniyet belgelerinin 6 aylık bir geçerlilik süresi bulunmaktadır. Bu süre içerisinde öğrenci üniversiteye kayıt yaptırabilir. Mezun olan ve diplomasını alan öğrenciler üniversite sınavı başvurularını ÖSYM’nin belirlediği herhangi bir ortaöğretim kurumuna giderek yapabilmektedir.

Üniversite başvuruları yapılırken açık öğretim lisesi mezunuysanız eğer açık öğretim lisesi kodları kullanılmalıdır.