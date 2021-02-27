Açık lise mezuniyet puanı kaçtır? AÖL kaç kredi ile mezun olunur?

Çeşitli sebeplerden dolayı örgün lise (ortaöğretim) eğitimine başlamayan ya da yarıda bırakmaz zorunda kalanların devam ettiği eğitim biçimi olan Açık Öğretim liseleri (AÖL) tamamlandığı zaman öğrencilere diploma verilir ve öğrenciler örgün eğitim diplomasına sahip olanlar ile aynı haklardan yararlanabilirler. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre Açık Öğretim Lisesi mezuniyet kredisi düşürüldü. AÖL’den mezun olabilmek için 192 kredi toplanması gerekirken bu kredi 170 düşürülmüştür. Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrenciler 8 (sekiz) dönemde gerekli krediyi tamamlayıp Mezuniyet şartlarını taşıyanlar (Ortak ve zorunlu dersi kalmayan, dönemi 8 ve üzeri, kredisi 170 ve üzeri) 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı 1. Dönem sınavları sonucunda mezun olanlar ile birlikte mezun olabileceklerdir.

Diploma Puanı neye göre hesaplanmaktadır?

Sınavlarda başarılan derslerin notlarının ağırlıklı ortalamalarının aynı derslerin haftalık ders saatlerinin toplamına bölünmesiyle oluşan Açık Öğretim Lisesinde diploma notunda (not ortalaması) öğrenci eğer tasdikname belgesi ile kayıt olmuşsa tasdikname ile getirdiği başarılı derslerin notları da bu ortalamaya dâhil edilmektedir. Ama sınavlarda alınan başarısız notlar diploma notunu etkilemez.