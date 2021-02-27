Açık Lise kredi hesaplama ve AÖL diploma notu hesaplama işlemleri

Açık lise öğrencileri 2019-2020 sezonunun son sınavına girecekken kredi hesaplamalarını yapmak istiyor. Hesaplama yapmak isteyen öğrenciler öncelikle derslerinin geçme notunu yani sınavda alınan 45 üstü notları ilgili dersin haftalık ders saat sayısı yani kredisi ile çarpmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi diploma notu hesaplama ve mezuniyet kredisi hesaplama

Öncelikli öğrenci AÖL diploma notunu hesaplamak için başarılı olduğu derslerin geçme notunu o dersin haftalık ders saati yani kredisi ile çarpmalıdır.

Önek vermek gerekirse, Matematik dersinden 70, Dil ve Anlatım dersinden 80, Türk Edebiyatı dersinden 85, Yabancı Dil dersinden 65 alındığını varsayarsak derslerin öncelikle kredi ile çarpılması gerekir. Yani;

Matematik-1: 70 x 4 = 280

Dil ve Anlatım-1: 80 x 2 = 160

Türk Edebiyatı-1: 85 x 3 = 255

Yabancı Dil-1: 65 x 2 = 130

Daha sonra bu çarpma işlemi sonucu toplanır;

280+160+255+130 = 825

Ardından krediler toplanır;

4+2+3+2 = 11

Daha sonra not toplamı ile kredi toplamı bölünmelidir;

825/11 = 75

Dolayısıyla diploma notu 75 olur.

Çıkan bu notu Ortaöğretim Başarı Puanına çevirmek isterseniz 5 ile çarpmalısınız bu da 75X5’den 375 yapar.

YKS’de yerleştirme puanına eklenecek olan bu puanı kolayca bulabilirsiniz;

375*0,12 = 45 puan yapar.

Bu kapsamda öğrencinin OBP’si 375 olurken YKS’ye eklenecek puanı ise 45 olur.

AÖL mezunu olmak için gereken kredi puanı

Öğrencinin mezun olabilmesi için toplam dönemin kredisi en az 8 ve üzeri, toplam kredinin ise 192 ve üzeri olması gerekmektedir.

Alan okuyan öğrenciler için ise alan kredisinin 80 ve üzeri olması gerekmektedir. Bu durumun öğrencilik durumuna göre dağılımı farklıdır. O da şu şekildedir:

Alanı olan öğrenciler için 112 kredi ortak, 80 kredi de alan olmalıdır.

Alanı olmayanlar öğrenciler için ise 120 kredi ortak 72 kredi seçmeli olmalıdır. Öğrenci daha fazla kredi ile mezun olabilmektedir.