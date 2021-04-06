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Açık lise kredi hesaplama ve Açık lise mezuniyet diploma notu hesaplama 2021

Açık lise okuyan öğrenciler dönem ortalamalarını ve kredi hesaplamanın nasıl yapıldığını merak ediyor. 2021 yılı diploma hesaplamanın nasıl yapıldığını öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz. İşte detaylar...

06 Nisan 2021 Salı 19:28
Açık lise kredi hesaplama ve Açık lise mezuniyet diploma notu hesaplama 2021
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Açık Lise öğrencileri diploma notlarını nasıl hesaplamaları gerektiğini, kredi hesaplamasını merak ediyor. Açık liseler de, örgün eğitimin tam tersi olarak sistem, dersleri geçmeye bağlıdır. Normalde örgün eğitim de dersler geçilir ve mezun olunur. Açık liselerde ise mezun olunsa bile derslerin geçilmesi gerekir. Açık lisede zorunlu dersler bittikten sonra 170 kredilik ders alınır.

Normal Lise (Örgün Eğitim)

Açık Öğretim Lisesi (AÖL)

9. Sınıf

1. ve 2. Dönem

10. Sınıf

3. ve 4. Dönem

11. Sınıf

5. ve 6. Dönem

12. Sınıf

7. ve 8. Dönem

 

Yani her dönem ders kaydı yenilenince 35 kredilik ders seçilebilir. Dolayısıyla 8 dönemde açık liseden mezun olunabilir. Her dönemde 35 kredilik derslerin %75’i geçildiği takdirde 8. yarıyıldan sonra mezuniyet hakkı kazanılabilir.

Açık Öğretim kredi hesaplama

Diploma notunu hesaplayabilmek için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz.

  • İlk olarak geçtiğiniz derslerin geçme notunu hesaplamalısınız. Bunu da dersin haftalık ders saati yani kredisi ile çarpılır.
  • Bu doğrultuda Tarih dersinden 70 puan alındığını varsayarsak, Tarih dersinin kredisi 2’dir. Bu kapsamda 70X2 =140 sonucuna ulaşılır.

Yani geçtiğiniz her dersten aldığınız puanı o dersin kredisi ile çarpmalısınız. Ardından bunu hesapladığınız ders sayısına bölmelisiniz. Öneğin 999/3 yaparak çıkan sonuçta diploma notunuzu öğrenebilirsiniz.

Açık Öğretim diploma notu hesaplama

Diploma puanınızı hesapladığınız takdirde mezuniyetinizi kaç puana tamamladığınıza erişebilirsiniz. Sistemde diploma olmadan diploma puanını göremeyeceğiniz için bu işlemi kendi yönteminizle yapmanız gerekmektedir. Mezun olduktan sonra direk sisteme giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz. Bu işlem için de sisteme gereken bilgilerle giriş yapmalısınız. Eğer ki şifreniz ve öğrenci numaranız yoksa 147 numaralı AÖL çağrı merkezinden yardım alabilirsiniz.

Açık Öğretimde senede kaç defa sınav yapılır?

Açık öğretim lise sınavları 3 dönemde yapılmaktadır. Bu 3 sınava da sisteme kayıt yaptıran, kaydını yenileyen herkes girebilmektedir. Bunun yanı sıra 2 adet ek sınav yapılabilir. Lakin 2 sınav sistemi kaldırılmış olsa da 1 sınava girme hakkı vardır.

Eğer ki bir öğrenci 170 krediye sahipse ve çok düşük kredilerin sınavından başarısız olduysa 1 ek sınav talebinde bulunabilir. Bu sayede mezuniyet için gerekli koşullar sağlanmış olur.

Önek diploma notu hesaplama tablosu

DERSLER

DERS KREDİSİ

DERS NOTU

AĞIRLIKLI KREDİ/NOTU

Dil ve Anlatım 1

2

x

80

=

160

Dil ve Anlatım 2

2

x

60

=

120

Dil ve Anlatım 3

2

x

90

=

180

Dil ve Anlatım 4

2

x

60

=

120

Dil ve Anlatım 5

2

x

55

=

110

Dil ve Anlatım 6

2

x

95

=

190

Dil ve Anlatım 7

2

x

75

=

150

Dil ve Anlatım 8

2

x

80

=

160

Türk Edebiyatı 1

3

x

85

=

255

Türk Edebiyatı 2

3

x

90

=

270

Türk Edebiyatı 3

3

x

100

=

300

Türk Edebiyatı 4

3

x

75

=

225

Türk Edebiyatı 5

3

x

65

=

195

Türk Edebiyatı 6

3

x

100

=

300

Türk Edebiyatı 7

3

x

95

=

285

Türk Edebiyatı 8

3

x

90

=

270

Tarih 1

2

x

55

=

110

Tarih 2

2

x

60

=

120

Tarih 3

2

x

45

=

90

Tarih 4

2

x

70

=

140

İngilizce 1

6

x

85

=

510

İngilizce 2

6

x

90

=

540

İngilizce 3

4

x

95

=

380

İngilizce 4

4

x

90

=

360

İngilizce 5

4

x

85

=

340

İngilizce 6

4

x

90

=

360

İngilizce 7

4

x

90

=

360

İngilizce 8

4

x

85

=

340

Matematik 1

6

x

80

=

480

Matematik 2

6

x

65

=

390

Matematik 3

6

x

80

=

480

Matematik 4

6

x

75

=

450

Fizik 1

2

x

45

=

90

Kimya 1

2

x

65

=

130

Kimya 2

2

x

80

=

160

Kimya 3

2

x

70

=

140

Kimya 4

2

x

55

=

110

Biyoloji 1

3

x

95

=

285

Biyoloji 2

3

x

100

=

300

Biyoloji 3

3

x

90

=

270

Biyoloji 4

3

x

95

=

285

Seçmeli Matematik 5

6

x

80

=

480

Seçmeli Matematik 6

6

x

90

=

540

Seçmeli Matematik 7

6

x

60

=

360

Seçmeli Matematik 8

6

x

100

=

600

Seçmeli Kimya 5

4

x

75

=

300

Seçmeli Kimya 6

4

x

90

=

360

Seçmeli Kimya 7

4

x

80

=

320

Seçmeli Kimya 8

4

x

80

=

320

Seçmeli İngilizce 5

8

x

80

 =

640

Seçmeli İngilizce 6

8

x

100

 =

800

Seçmeli İngilizce 7

8

x

90

 =

720

Seçmeli İngilizce 8

8

x

95

 =

760

TOPLAM KREDİ

202

 =

16710

    

 

Bu doğrultuda sonuç ise = 16710/202 =82,72

Yukarıdaki tablo sayesinde kendi derslerinizi baz alarak hesaplama yapabilirsiniz. Kendi derslerinizin kredisini ve notlarınızı yerleştirdiğiniz takdirde kendi diploma notunuza erişebilirsiniz.



Son Güncelleme: 06.04.2021 19:28
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Anahtar Kelimeler:
AçıkLiseKrediHesaplamaDiplomaNotu
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