Açık lise kredi hesaplama ve Açık lise mezuniyet diploma notu hesaplama 2021

Açık Lise öğrencileri diploma notlarını nasıl hesaplamaları gerektiğini, kredi hesaplamasını merak ediyor. Açık liseler de, örgün eğitimin tam tersi olarak sistem, dersleri geçmeye bağlıdır. Normalde örgün eğitim de dersler geçilir ve mezun olunur. Açık liselerde ise mezun olunsa bile derslerin geçilmesi gerekir. Açık lisede zorunlu dersler bittikten sonra 170 kredilik ders alınır.

Normal Lise (Örgün Eğitim) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 9. Sınıf 1. ve 2. Dönem 10. Sınıf 3. ve 4. Dönem 11. Sınıf 5. ve 6. Dönem 12. Sınıf 7. ve 8. Dönem

Yani her dönem ders kaydı yenilenince 35 kredilik ders seçilebilir. Dolayısıyla 8 dönemde açık liseden mezun olunabilir. Her dönemde 35 kredilik derslerin %75’i geçildiği takdirde 8. yarıyıldan sonra mezuniyet hakkı kazanılabilir.

Açık Öğretim kredi hesaplama

Diploma notunu hesaplayabilmek için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz.

İlk olarak geçtiğiniz derslerin geçme notunu hesaplamalısınız. Bunu da dersin haftalık ders saati yani kredisi ile çarpılır.

Bu doğrultuda Tarih dersinden 70 puan alındığını varsayarsak, Tarih dersinin kredisi 2’dir. Bu kapsamda 70X2 =140 sonucuna ulaşılır.

Yani geçtiğiniz her dersten aldığınız puanı o dersin kredisi ile çarpmalısınız. Ardından bunu hesapladığınız ders sayısına bölmelisiniz. Öneğin 999/3 yaparak çıkan sonuçta diploma notunuzu öğrenebilirsiniz.

Açık Öğretim diploma notu hesaplama

Diploma puanınızı hesapladığınız takdirde mezuniyetinizi kaç puana tamamladığınıza erişebilirsiniz. Sistemde diploma olmadan diploma puanını göremeyeceğiniz için bu işlemi kendi yönteminizle yapmanız gerekmektedir. Mezun olduktan sonra direk sisteme giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz. Bu işlem için de sisteme gereken bilgilerle giriş yapmalısınız. Eğer ki şifreniz ve öğrenci numaranız yoksa 147 numaralı AÖL çağrı merkezinden yardım alabilirsiniz.

Açık Öğretimde senede kaç defa sınav yapılır?

Açık öğretim lise sınavları 3 dönemde yapılmaktadır. Bu 3 sınava da sisteme kayıt yaptıran, kaydını yenileyen herkes girebilmektedir. Bunun yanı sıra 2 adet ek sınav yapılabilir. Lakin 2 sınav sistemi kaldırılmış olsa da 1 sınava girme hakkı vardır.

Eğer ki bir öğrenci 170 krediye sahipse ve çok düşük kredilerin sınavından başarısız olduysa 1 ek sınav talebinde bulunabilir. Bu sayede mezuniyet için gerekli koşullar sağlanmış olur.

Önek diploma notu hesaplama tablosu

DERSLER DERS KREDİSİ DERS NOTU AĞIRLIKLI KREDİ/NOTU Dil ve Anlatım 1 2 x 80 = 160 Dil ve Anlatım 2 2 x 60 = 120 Dil ve Anlatım 3 2 x 90 = 180 Dil ve Anlatım 4 2 x 60 = 120 Dil ve Anlatım 5 2 x 55 = 110 Dil ve Anlatım 6 2 x 95 = 190 Dil ve Anlatım 7 2 x 75 = 150 Dil ve Anlatım 8 2 x 80 = 160 Türk Edebiyatı 1 3 x 85 = 255 Türk Edebiyatı 2 3 x 90 = 270 Türk Edebiyatı 3 3 x 100 = 300 Türk Edebiyatı 4 3 x 75 = 225 Türk Edebiyatı 5 3 x 65 = 195 Türk Edebiyatı 6 3 x 100 = 300 Türk Edebiyatı 7 3 x 95 = 285 Türk Edebiyatı 8 3 x 90 = 270 Tarih 1 2 x 55 = 110 Tarih 2 2 x 60 = 120 Tarih 3 2 x 45 = 90 Tarih 4 2 x 70 = 140 İngilizce 1 6 x 85 = 510 İngilizce 2 6 x 90 = 540 İngilizce 3 4 x 95 = 380 İngilizce 4 4 x 90 = 360 İngilizce 5 4 x 85 = 340 İngilizce 6 4 x 90 = 360 İngilizce 7 4 x 90 = 360 İngilizce 8 4 x 85 = 340 Matematik 1 6 x 80 = 480 Matematik 2 6 x 65 = 390 Matematik 3 6 x 80 = 480 Matematik 4 6 x 75 = 450 Fizik 1 2 x 45 = 90 Kimya 1 2 x 65 = 130 Kimya 2 2 x 80 = 160 Kimya 3 2 x 70 = 140 Kimya 4 2 x 55 = 110 Biyoloji 1 3 x 95 = 285 Biyoloji 2 3 x 100 = 300 Biyoloji 3 3 x 90 = 270 Biyoloji 4 3 x 95 = 285 Seçmeli Matematik 5 6 x 80 = 480 Seçmeli Matematik 6 6 x 90 = 540 Seçmeli Matematik 7 6 x 60 = 360 Seçmeli Matematik 8 6 x 100 = 600 Seçmeli Kimya 5 4 x 75 = 300 Seçmeli Kimya 6 4 x 90 = 360 Seçmeli Kimya 7 4 x 80 = 320 Seçmeli Kimya 8 4 x 80 = 320 Seçmeli İngilizce 5 8 x 80 = 640 Seçmeli İngilizce 6 8 x 100 = 800 Seçmeli İngilizce 7 8 x 90 = 720 Seçmeli İngilizce 8 8 x 95 = 760 TOPLAM KREDİ 202 = 16710

Bu doğrultuda sonuç ise = 16710/202 =82,72

Yukarıdaki tablo sayesinde kendi derslerinizi baz alarak hesaplama yapabilirsiniz. Kendi derslerinizin kredisini ve notlarınızı yerleştirdiğiniz takdirde kendi diploma notunuza erişebilirsiniz.