Açık lise kredi hesaplama ve Açık lise mezuniyet diploma notu hesaplama 2021

Açık Lise öğrencileri diploma notlarını nasıl hesaplamaları gerektiğini, kredi hesaplamasını merak ediyor. Açık liseler de, örgün eğitimin tam tersi olarak sistem, dersleri geçmeye bağlıdır. Normalde örgün eğitim de dersler geçilir ve mezun olunur. Açık liselerde ise mezun olunsa bile derslerin geçilmesi gerekir. Açık lisede zorunlu dersler bittikten sonra 170 kredilik ders alınır.
|
Normal Lise (Örgün Eğitim)
|
Açık Öğretim Lisesi (AÖL)
|
9. Sınıf
|
1. ve 2. Dönem
|
10. Sınıf
|
3. ve 4. Dönem
|
11. Sınıf
|
5. ve 6. Dönem
|
12. Sınıf
|
7. ve 8. Dönem
Yani her dönem ders kaydı yenilenince 35 kredilik ders seçilebilir. Dolayısıyla 8 dönemde açık liseden mezun olunabilir. Her dönemde 35 kredilik derslerin %75’i geçildiği takdirde 8. yarıyıldan sonra mezuniyet hakkı kazanılabilir.
Açık Öğretim kredi hesaplama
Diploma notunu hesaplayabilmek için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz.
- İlk olarak geçtiğiniz derslerin geçme notunu hesaplamalısınız. Bunu da dersin haftalık ders saati yani kredisi ile çarpılır.
- Bu doğrultuda Tarih dersinden 70 puan alındığını varsayarsak, Tarih dersinin kredisi 2’dir. Bu kapsamda 70X2 =140 sonucuna ulaşılır.
Yani geçtiğiniz her dersten aldığınız puanı o dersin kredisi ile çarpmalısınız. Ardından bunu hesapladığınız ders sayısına bölmelisiniz. Öneğin 999/3 yaparak çıkan sonuçta diploma notunuzu öğrenebilirsiniz.
Açık Öğretim diploma notu hesaplama
Diploma puanınızı hesapladığınız takdirde mezuniyetinizi kaç puana tamamladığınıza erişebilirsiniz. Sistemde diploma olmadan diploma puanını göremeyeceğiniz için bu işlemi kendi yönteminizle yapmanız gerekmektedir. Mezun olduktan sonra direk sisteme giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz. Bu işlem için de sisteme gereken bilgilerle giriş yapmalısınız. Eğer ki şifreniz ve öğrenci numaranız yoksa 147 numaralı AÖL çağrı merkezinden yardım alabilirsiniz.
Açık Öğretimde senede kaç defa sınav yapılır?
Açık öğretim lise sınavları 3 dönemde yapılmaktadır. Bu 3 sınava da sisteme kayıt yaptıran, kaydını yenileyen herkes girebilmektedir. Bunun yanı sıra 2 adet ek sınav yapılabilir. Lakin 2 sınav sistemi kaldırılmış olsa da 1 sınava girme hakkı vardır.
Eğer ki bir öğrenci 170 krediye sahipse ve çok düşük kredilerin sınavından başarısız olduysa 1 ek sınav talebinde bulunabilir. Bu sayede mezuniyet için gerekli koşullar sağlanmış olur.
Önek diploma notu hesaplama tablosu
|
DERSLER
|
DERS KREDİSİ
|
DERS NOTU
|
AĞIRLIKLI KREDİ/NOTU
|
Dil ve Anlatım 1
|
2
|
x
|
80
|
=
|
160
|
Dil ve Anlatım 2
|
2
|
x
|
60
|
=
|
120
|
Dil ve Anlatım 3
|
2
|
x
|
90
|
=
|
180
|
Dil ve Anlatım 4
|
2
|
x
|
60
|
=
|
120
|
Dil ve Anlatım 5
|
2
|
x
|
55
|
=
|
110
|
Dil ve Anlatım 6
|
2
|
x
|
95
|
=
|
190
|
Dil ve Anlatım 7
|
2
|
x
|
75
|
=
|
150
|
Dil ve Anlatım 8
|
2
|
x
|
80
|
=
|
160
|
Türk Edebiyatı 1
|
3
|
x
|
85
|
=
|
255
|
Türk Edebiyatı 2
|
3
|
x
|
90
|
=
|
270
|
Türk Edebiyatı 3
|
3
|
x
|
100
|
=
|
300
|
Türk Edebiyatı 4
|
3
|
x
|
75
|
=
|
225
|
Türk Edebiyatı 5
|
3
|
x
|
65
|
=
|
195
|
Türk Edebiyatı 6
|
3
|
x
|
100
|
=
|
300
|
Türk Edebiyatı 7
|
3
|
x
|
95
|
=
|
285
|
Türk Edebiyatı 8
|
3
|
x
|
90
|
=
|
270
|
Tarih 1
|
2
|
x
|
55
|
=
|
110
|
Tarih 2
|
2
|
x
|
60
|
=
|
120
|
Tarih 3
|
2
|
x
|
45
|
=
|
90
|
Tarih 4
|
2
|
x
|
70
|
=
|
140
|
İngilizce 1
|
6
|
x
|
85
|
=
|
510
|
İngilizce 2
|
6
|
x
|
90
|
=
|
540
|
İngilizce 3
|
4
|
x
|
95
|
=
|
380
|
İngilizce 4
|
4
|
x
|
90
|
=
|
360
|
İngilizce 5
|
4
|
x
|
85
|
=
|
340
|
İngilizce 6
|
4
|
|
90
|
=
|
360
|
İngilizce 7
|
4
|
x
|
90
|
=
|
360
|
İngilizce 8
|
4
|
x
|
85
|
=
|
340
|
Matematik 1
|
6
|
x
|
80
|
=
|
480
|
Matematik 2
|
6
|
x
|
65
|
=
|
390
|
Matematik 3
|
6
|
x
|
80
|
=
|
480
|
Matematik 4
|
6
|
x
|
75
|
=
|
450
|
Fizik 1
|
2
|
x
|
45
|
=
|
90
|
Kimya 1
|
2
|
x
|
65
|
=
|
130
|
Kimya 2
|
2
|
x
|
80
|
=
|
160
|
Kimya 3
|
2
|
x
|
70
|
=
|
140
|
Kimya 4
|
2
|
x
|
55
|
=
|
110
|
Biyoloji 1
|
3
|
x
|
95
|
=
|
285
|
Biyoloji 2
|
3
|
x
|
100
|
=
|
300
|
Biyoloji 3
|
3
|
x
|
90
|
=
|
270
|
Biyoloji 4
|
3
|
x
|
95
|
=
|
285
|
Seçmeli Matematik 5
|
6
|
x
|
80
|
=
|
480
|
Seçmeli Matematik 6
|
6
|
x
|
90
|
=
|
540
|
Seçmeli Matematik 7
|
6
|
x
|
60
|
=
|
360
|
Seçmeli Matematik 8
|
6
|
x
|
100
|
=
|
600
|
Seçmeli Kimya 5
|
4
|
x
|
75
|
=
|
300
|
Seçmeli Kimya 6
|
4
|
x
|
90
|
=
|
360
|
Seçmeli Kimya 7
|
4
|
x
|
80
|
=
|
320
|
Seçmeli Kimya 8
|
4
|
x
|
80
|
=
|
320
|
Seçmeli İngilizce 5
|
8
|
x
|
80
|
=
|
640
|
Seçmeli İngilizce 6
|
8
|
x
|
100
|
=
|
800
|
Seçmeli İngilizce 7
|
8
|
x
|
90
|
=
|
720
|
Seçmeli İngilizce 8
|
8
|
x
|
95
|
=
|
760
|
TOPLAM KREDİ
|
202
|
=
|
16710
Bu doğrultuda sonuç ise = 16710/202 =82,72
Yukarıdaki tablo sayesinde kendi derslerinizi baz alarak hesaplama yapabilirsiniz. Kendi derslerinizin kredisini ve notlarınızı yerleştirdiğiniz takdirde kendi diploma notunuza erişebilirsiniz.