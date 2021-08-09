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Açık Lise kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? Açık Lise ek sınavlar ne zaman?

Açık Lise kayıt işlemleri bugün itibariyle başladı. Öğrenciler, Açık Lise kayıt yenileme işlemlerinin nasıl yapıldığını araştırmaktadır. Açık Lise kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? Öğrenciler, Açık Lise ek sınavlarının ne zaman olacağını da araştırmaktadır. Açık Lise ek sınavlar ne zaman? 09.08.2021 tarihli haberimizde Açık Lise kayıt yenileme işlemlerine ve Açık Lise ek sınavlarına ilişkin detayları sizler için derledik. İşte Açık Lise kayıt yenileme işlemleri ve ek sınavların tarihi...

09 Ağustos 2021 Pazartesi 16:32
Açık Lise kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? Açık Lise ek sınavlar ne zaman?
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Açık Lise kayıt işlemleri 9 Ağustos Pazartesi 2021 tarihi itibariyle başladı. Yetkili kişilerin açıkladığı bilgiye göre bu sınava girecek kişilerin 50 TL kayıt yenileme ücretini yatırması gerekmektedir. Ücreti ödemeyen kişiler, sınava katılamayacak. Açık lise kayıt işlemi nasıl yapılır?

Açık lise kayıt işlemleri

Kimlik bilgilerinizle devlet bankalarının ATM’lerinde kayıt yenileme bölümünden ya da MEB resmi sayfasından işlemler yapılabilir. Mobil bankacılık üzerinden de kayıt yenileme işlemi yapabilirsiniz. Kayıt yenilenmesi 2 gün içerisinde tamamlanmaktadır.

Açık lise ek sınavlar

Açık lise ek sınavları 16-20 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Kaydını yenileyen öğrenciler bu sınava katılabilecek. Sınav online şekilde yapılacak. Konuyla ilgili detaylar öğrencilerle paylaşılacak.


Son Güncelleme: 09.08.2021 16:32
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