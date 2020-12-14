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Açık Lise kaç yılda bitirilir? Açık lise öğrenim takvimi

Açık Lise öğrenimi gören öğrenciler okulu daha kısa sürede bitirebilmektedir. Açık lise öğrenim takvimi hakkında merak edilenleri içeriğimizde derledik.

14 Aralık 2020 Pazartesi 18:21
Açık Lise kaç yılda bitirilir? Açık lise öğrenim takvimi
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Eğitim hayatı çeşitli nedenlerle yarım kalan öğrenciler Açık Öğretim Lisesi ile liseyi bitirme hakkına sahip olabiliyor.

Açık Öğretim lisesine kimler kayıt yaptırabilir?

Ortaokul mezunları,

Meslek liseleri veya dengi liselerden ayrılanlar,

Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nde kaydı bulunan, öğrencilik durumu silik olanlar ve liselerden tasdikname almış olanlar,

Eğitimini yurt dışında tamamlayıp İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya yurt dışı eğitim ataşeliklerinden denklik belgesi almış olanlar kayıt yaptırabilecek.

AÖL yeni kayıt nasıl yaptırılır?

AÖL resmi web sayfasındaki tarihlerde başvuru şartlarını taşıyanlar kayıt yaptırabilecek. Yeni kayıt işlemleri Halk Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezleri’nde yapılır. Kayıt evraklarını tamamlayanlar belirtilen tarihler içerisinde bulundukları bölgelerde en yakın irtibat bürosuna başvuru yaparak kayıt oluşturabilecek. Gereken evraklar;

T.C. kimlik numarası,

Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nden alınan tasdikname belgesi,

AÖL kaydı yapılması istendiğine dair dilekçe,

Son 6 içinde çekilen 1 adet vesikalık fotoğraf,

Kayıt ücreti banka dekontu,

Yeni kayıt öğrenci raporudur.

İlköğretim ve ortaokul mezunu öğrenciler

T.C. kimlik numarası beyanı,

İlk ve ortaöğretim diploma aslı,

Kayıt ücreti dekontu,

Yeni kayıt öğrenci raporudur.

Açık lisede bir dönemde kaç kredi alınmalıdır?

Açık lise öğrencilerinin derslerde başarılı olma durumları krediye göre hesaplanmaktadır. Öğrencilerin açık liseden mezun olabilmesi için;

1 dönemde en az 35 kredi almalıdır.

Açık lise öğrenimi 4 yıl sürmekte ve 4 yılın sonunda alınması gereken kredi toplamı en az 170 olmalıdır.

4 yıllık süreçte 8 dönem ders görüldüğünde her dönem 35 kredi alan öğrenci liseyi bitirdiğinde 280 krediye sahip olmaktadır.

Her dönem 25 kredi alan bir öğrenci 4 yıl sonunda 200 kredi alacağından lise mezuniyeti için yeterli kredi biriktirmiş olacaktır.



Son Güncelleme: 14.12.2020 18:21
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Anahtar Kelimeler:
Açık LiseAÖL
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