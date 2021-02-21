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Açık Lise kaç yıl sürer, kaç kredi ile mezun olunur? 2021

Açık Lise kaç yıl sürer, kaç kredi ile mezun olunur? haberine ilişkin olarak gündemde yer almaya başlayan yeni gelişmeler 21.02.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de haberimizi okuyarak tüm yeni ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

21 Şubat 2021 Pazar 21:41
Açık Lise kaç yıl sürer, kaç kredi ile mezun olunur? 2021
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Açık lisenin işleyişi kredi sistemi ile olur. Seçtiğiniz derslerin yanında krediler yer almaktadır, belirli bir krediyi geçtiğinizde ise liseyi bitirebilirsiniz. Kredileri tamamlamadan ise açık liseyi bitirmenizin bir imkanı bulunmamaktadır.

Açık Lise Nasıl Bitirilir:

Açık liseden bitirilmesinin şartı öncelikle sınavlara aksatmadan giriş sağlamak, size zorunlu olarak verilen derslerden başarı ile geçmek ardından ise ek dersler yolu ile 170 krediyi tamamlayıp veya geçtikten sonra mezun olunmaktadır. Eğer açık liseyi hızlı bir şekilde bitirmek istiyorsanız, derslerin verdiği kredileri karşılaştırıp her sınavınızda yüksek kredileri veren dersleri seçmelisiniz ama öncelikle zorunlu derslerinizi bitirmeniz gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesinden Mezun Olmak İçin Gerekli Koşullar:

*En az 8 ve üzerinde dönemde sınava girmiş olmanız,

*Alınan kredilerin 170 ve üstünde olması,

*Alan derslerinden alınacak olan kredilerin 80 ve 80’ nin üstünde olması,

*Zorunlu olarak alınması gereken ortak derslerden başarılı veya muaf olmak(Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile Dil Anlatım dersleri başarılı ile geçilmelidir çünkü muafiyet söz konusu değildir.),

Açık Lise’ nin Bitmesi Kaç Seneyi Bulur:

Açık lise okumakta bulunan öğrenciler için iki adet durum söz konusudur. Eğer kayıt olmuş öğrencinin yaşı 18’ i geçmemiş ise senede 2 kere ders alma hakkına sahiptir. Eğer öğrenci 18 yaşını geçmiş ise bir sene içerisinde 3 kez kayıt yenileyebilir(Bazen AÖL öğrencilere ek olarak 1 adet daha sınav yapmaktadır) Yani 18 yaşını geçmeyenler 4 yılda mezun olabilirken, 18 yaşını geçenler 2, 5 senede mezun olabilirler(Eğer AÖL ek sınav imkanı tanırsa 2 yıla düşebilir). Sene bilgisi ise değişebilmektedir, Açık Öğretim Liselerinden mezun olabilmek için en belirleyici faktör kredidir.

Açık Öğretim Lisesi Sınavları Nasıl Yapılır:

Sınav tarihlerini yakından takip etmeniz gerekmektedir. Sınav zamanı yaklaştığında AÖL sisteminde sınav giriş belgesi açıklanır ve o belgenin çıktısını almanız gerekmektedir. Sınavlara sınav giriş belgesi, AÖL öğrenci kartı veya Türkiye Cumhuriyeti kimliği ile giriş yapılabilmektedir. Her sınav farklı bir okulda belirlenir bunun için sınava girecek olan öğrencinin öncesinde gideceği yeri gidip görmesi veya en azından araştırması gerekmektedir.

AÖL Sınav Başı Ne Kadar Kredi Toplayabilirim:

AÖL öğrencileri bir dönem içerisinde iki farklı ders seçiminde bulunurlar. Bu dersler zorunlu olan ortak dersler ve öğrencinin isteğine bağlı olan seçmeli derslerdir. Bu dersler neticesinde sınır ise 35’ dir yani öğrenci bir dönemde 35 dönem kredi alabilmektedir. Yani 18 yaşının altındaki biri bir dönem içerisinde 70 kredi, 18 yaşının üstündeki biri ise 105 kredi alabilir(ek sınav dahilinde 140 kredi). Yani tam kredi alan 18 yaşının altı 3 yılda, tam kredi alan 18 yaş üstü ise yaklaşık 2 sene içerisinde mezun olabilmektedir.

AÖL Dönemlere Göre Ne Kadar Kredi Toplanır:

Dönem kavramı aslında örgün eğitim sistemindeki sınıf kavramıdır.  

*0 ile 47 kredi 1. Dönemde

*48 İle 95 kredi 2. Dönemde

*96 ile 144 kredi 3. Dönemde

*144 kredi ve üzeri 4. Dönemde

Açık Lise Nasıl Çabuk Biter:

*Kayıt işlemleri detaylı bir şekilde takip edilmelidir, sınav tarihleri kaçırılmamalıdır,

*Yapacağınız ders seçimlerinde ilgi alanınıza göre yapmaya özen gösterin, ortak dersleri aksatmadan verin,

*İlk önce ortak derslerin ne olacağını belirleyin ardından seçmeli dersleri seçin,

*Kredilerinizi hesaplarken hata yapmamaya özen gösterin,

*Ortak dersleri tamamladığınızda 118 krediye ulaşırsınız, yani ortak derslerin ardından 74 kredi seçmeli derslerden alıp mezun olmanız gerekir. Planlamanızı önce Ortak Dersler sonrasında ise seçmeliler olarak yapabilirsiniz.

*Eğer ileride üniversite okumayı düşünüyorsanız derslerinizi ona göre seçmeniz gerekmekte ve ona göre çalışmanız öneriliri

*Seçmeli derslerinizi ortak dersleriniz ile benzer konulara sahip olanlardan seçerseniz sınavlarda zorlanmazsınız,

*Önceden sorulmuş soruları çözmeye özen gösterin, AÖL’ de soruların tekrar gelmesi çok muhtemeldir, Bu sınav soruları çok geçmiş tarihli olmamalıdır güncel konulu olanları çözmeye özen gösterin.

*Bir dersin sınavından 3 kere başarısız olursanız bu dersten muaf oluyorsunuz ama bu sizin mezuniyet tarihinizi geçe bırakır bu yüzden muaf ders bırakmayın ve başarısız derslere odaklanın.

*Çalışacağınız konuların müfredata uygun olmasına dikkat edin.



Son Güncelleme: 21.02.2021 21:41
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Anahtar Kelimeler:
AÖLAçık öğretim Lisesi SınavlarıAçık Öğretim Lisesi
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