Açık Lise kaç ayda bir sınav oluyor? Bir yılda kaç sınav yapılıyor?

AÖL aralık veya ocak sınavları (2018’den itibaren 2. ek sınav yapmadan birkaç dersten bekleyenleri aynı yıl içinde mezun etmek için) aralık ayına alındı.

2. dönem yapılacak olan sınavlar

2. dönem sınavları mart ayında oluyordu (2018 yılında bir çakışma ve bir optik form hatasından dolayı 21 Nisan’a kadar sarktı).

3. dönem yapılan sınavlar

3.dönem sınavları temmuz ayında yapılmaktadır.

Ek sınav tarihleri

Genellikle eylül veya ekim’de oluyor.

Açık Lisede ortalama 3 ayda bir sınav düzenleniyor. Yani yılda toplam 4 sınav var.