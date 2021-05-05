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Açık Lise kaç ayda bir sınav oluyor? Bir yılda kaç sınav yapılıyor?

Açık Lise’de okumak isteyen öğrenciler sınavların ne sıklıkta düzenlendiğini merak ediyor. AÖL sınavları belli aralıklarla yılda birkaç kez düzenliyor. Peki AÖL sınavları toplamda kaç kere yapılıyor? AÖL sınavları kaç ayda bir düzenleniyor?

05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:34
Açık Lise kaç ayda bir sınav oluyor? Bir yılda kaç sınav yapılıyor?
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AÖL aralık veya ocak sınavları (2018’den itibaren 2. ek sınav yapmadan birkaç dersten bekleyenleri aynı yıl içinde mezun etmek için) aralık ayına alındı.

2. dönem yapılacak olan sınavlar

2. dönem sınavları mart ayında oluyordu (2018 yılında bir çakışma ve bir optik form hatasından dolayı 21 Nisan’a kadar sarktı).

3. dönem yapılan sınavlar

3.dönem sınavları temmuz ayında yapılmaktadır.

Ek sınav tarihleri

Genellikle eylül veya ekim’de oluyor.

Açık Lisede ortalama 3 ayda bir sınav düzenleniyor. Yani yılda toplam 4 sınav var. 




Son Güncelleme: 05.05.2021 11:34
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Anahtar Kelimeler:
Açıık LisesınavlarıAÖLAçık Lise
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