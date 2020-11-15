Açık Lise AÖL’den mezun olmak için kaç kredi lazım? AÖL mezuniyet şartları 2020

Ülkemizde eğitim görmenin birden çok yöntemi bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bir tanesi de Açık Öğretim Lisesi’nden uzaktan eğitim görmektir. Ancak AÖL’den mezun olabilmek için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir.

AÖL’e Kimler Kayıt Olabilir?

AÖL kapsamında kayıt yaptırılabilmesi için herhangi bir koşul bulunmamaktadır. Aşağıdaki kısımda kayıt yaptırılabilecek kişiler sıralanmıştır.

Ortaokul mezunu olanlar,

Bakanlığa bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki meslek liseleri ve genel liseden ayrılanlar,

Açık öğretim lisesine veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup, öğrencilik durumu silik olanlar, veya açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesinden tasdikname alanlar,

Eğitimlerini yurt dışında almış olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya yurt dışındaki eğitim ataşeliklerinden denklik belgesi alanlar,

Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, Anadolu öğretmen, güzel sanatlar, sosyal bilimler, fen liseleri, resmi ve özel Anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek okulları gibi liselerden ayrılan öğrenciler.

Nasıl Kayıt Yaptırılır?

AÖL’e kayıt yaptırılabilmesi için resmi intenet adresi üzerinden belirtilen tarihler arasında başvuru yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde de başvurular yapılabilmektedir. Belgelerin tamamlanması ardından bölgedeki en yakın irtibat bürosuna başvuru yapılabilmektedir. Aşağıdaki kısımda başvurularda talep edilen belgeler sıralanmıştır.

Talep Edilen Belgeler

AÖL’den Tasdikname Alarak Ayrılanlar

T.C Kimlik No Beyanı,

Mesleki açık öğretim lisesinden tasdikname belgesinin aslı,

Açık öğretim lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 ad. vesikalık fotoğraf,

Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayardan alınacak yeni kayıt öğrenci raporu

İlköğretim ya da Ortaokul Mezunu Öğrenciler

T.C Kimlik Numarası beyanı,

İlköğretim veya ortaöğretim diplomasının aslı,

Kayıt ücretinin ödendiğini gösteren banka dekontu,

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf,

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra alınacak yeni kayıt öğrenci raporu

Yurtdışında Eğitim Görenler

T.C Kimlik numarasını gösteren belge,

Son 6 ay içinde çekinilmiş 1 adet vesikalık resim,

Yurt dışında eğitim görmüş, İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği, Eğitim ataşeliklerinden Açık Öğretim Lisesine kimler başvuru yapabilir başlığının altında yer aşan A, B , C ve Ç maddelerinde şartlardan birini taşıyan denklik belgesinin aslı,

T.C kimlik numarası olmayanlar, ilk kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu

AÖL Kayıt Yenileme Ücreti Ne Kadar?

Ziraat Bankası,

Halk Bankası ,

Vakıfbank

Kayıt Yenileme Ücreti Kimlerden Alınmaz?

AÖL kapsamında kayıt yenileme ücreti 2020 senesinde 50 TL olarak belirlenmiştir. Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği Hesabına 5 TL olacak şekilde toplamda 55 TL ödenmesi gerekmektedir. Ücretler aşağıdaki bankalara yatırılabilmektedir.

Aşağıdaki kısımda yeni kayıt ve kayıt yenileme ücreti alınmayan kişiler sıralanmıştır.

Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne ve babası olanlar,

Gazi ve gazilerin eş, çocuk, kardeş, anne ve babası olanlar,

Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı alanlar,

Sağlık Kurulu raporu ile en az %40 engeli olduğunu belgeleyenler,

03.07.2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk koruma kanunu kapsamında üzerine tedbir konulanlar,

08.03.2012 tarihli ve 6284 Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesi kapsamında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalanlar,

sayılı Özel eğitime ihtiyacı olanlar,

Hükümlü yada tutuklu olanlar

AÖL’de Ders Nasıl Seçilir?

AÖL sitesine girilmesi ardından Öğrenci Girişi başlığına girilmesi ve sisteme dahil olunması gerekmektedir. Sonrasında sol kısımda yer alan kayıt yenileme/ders seçme ekranına gidilmesi sonrasında ders seçimi gerçekleştirilebilmektedir. Oturum başlığı altında bulunan verilerde dersin hangi oturumda olduğu ifade edilmektedir. Bir oturum için maksimum 8 ders seçilebilir. İlk dönemden 8 ders seçildikten sonra ders seçimleri tamamlanabilmektedir.

AÖL’den Mezun Olmak İçin Kaç Kredi Lazım?

AÖL’den mezun olunabilmesi için öğrencilerin en az 192 kredi almaları gerekmektedir. Alan derslerinden alınan kredilerin toplamının ise en az 80 olması gerekmektedir.

AÖL Mezun Olma Koşulları

Zorunlu olan 4 yılın sonunda 192 kredi biriktirmiş olmak,

Alan derslerine muhakkak girmiş olmak,

Alan derslerinden en az 80 kredi almış olmak,

En az 8 dönem eğitim öğretim görmüş olmak,

Ortak derslerinden hepsinde başarılı olmak veya muaf olmak,

Dil ve anlatım derslerinde muafiyet söz konusu olmadığı için geçmiş olmak, (Dil ve Anlatım, Türk Dilli ve Edebiyatı)

Hangi Şartlar Altında Askerlik Tecil Ettirilebilir?

Lise ve dengi okullarda öğrenci olan kişiler 22 yaşlarını doldurduklarında sene sonuna kadar tecil hakları bulunmaktadır. Lisede öğrenci olmaya devam eden kişilerin tecil hakları 7179 Sayılı Asker alma kanunun 20. maddesinin 2. ve 3. Bentlerinde ifade edilmiştir. Öğrenciler, öğrencilikleri sürdüğü sürece askerliklerini tecil ettirebilmektedirler..