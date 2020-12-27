Açık Lise AÖL'de kaç kredi ile mezun olunur? Mezuniyet şartları nelerdir?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklama kapsamında AÖL mezuniyet kredisinin düşürüldüğü ifade edildi. Bu bağlamda AÖL kapsamında okuyan öğrenciler mezun olabilmeleri için daha az kredi almaları yeterli olacak.

Açık Öğretim Lisesi mezuniyet kredisi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Bakanlık Makam Onayı ile 170 olarak belirlendi. Mezuniyet koşullarını sağlayanların 2020-2021 eğitim öğretim senesi 1. Dönem sınavlarının sonuçlarına göre mezun olma hakkını elde edebilecekleri bildirildi.

Aşağıdaki kısımda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konuya ilişkin yaptığı açıklaması yer almaktadır.

Diploma puanı nasıl hesaplanır?

Diploma puanlarının hesaplanması AÖL kapsamında girilen sınavlar sonucunda elde edilen notların ağırlık ortalamalarının aynı derslerin haftalık ders sayısı toplamına bölünmesi sonucunda gerçekleştirilmektedir. Sınavlarda alınan başarısız notlar ise bu hesaplama kapsamına alınmamaktadır.