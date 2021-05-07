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91. ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ÖGG sınav sonuçlarına ilişkin son dakika duyurusu yapıldı. 91. dönem ÖGG sonuçları açıklandı. Sınava giren kişiler sonuçlarını online sonuç görüntüleme ekranından görüntüleyebilecekler. İşte sınav sonucu sorgulama ekranı...

07 Mayıs 2021 Cuma 18:17
91. ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
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2021 yılının Özel Güvenlik 91. Temel Eğitim ve 67. Yenileme Eğitim Sınavı 17 Nisan tarihinde yapıldı. Sınav günü geçtikten sonra adaylar sonuçları merak etmeye başladı. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar…

ÖGG sınav sonuç ekranı

2021 yılının takvimi kapsamında ÖGG sınavının sonuçları tüm değerlendirmeler sonrasında 7 Mayıs günü online platform üzerinden erişime açılacak. Adaylar sistemde bilgileri doldurarak sonuçlarına erişebilecek. Sınavın sonuçları bugün akşam saatlerine kadar açıklanacak.

Sınav değerlendirme sonucuna ve sorulara itiraz etmek isteyenler Halk Bankası Şubelerinden sınavın adını ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret karşılığında yapabilecekler.

İtiraz edecek adaylar gerekli işlemleri yaptıktan sonra Başkanlığın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “ÖzelGüvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi bilgileri ile giriş yapıp itiraz açıklaması belirtilir ve itiraz kaydı oluşturulur. Bunun yanı sıra banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaklardır.




Son Güncelleme: 07.05.2021 18:17
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Anahtar Kelimeler:
ÖGGSınavSonucu91.ÖGG
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