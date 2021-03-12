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90. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EGM Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

90. ÖGG yani Özel Güvenlik Görevlisi sınavı 23 Şubat tarihinde gerçekleşmişti. Sınav sonuçları 12 Mart tarihi itibari ile adayların erişimine açıldı. ÖGG sınav sonuçlarına erişmek için Emniyet Genel Müdürlüğüne ait sayfadan erişim sağlanabilmektedir.

12 Mart 2021 Cuma 17:38
90. ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? EGM Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı
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ÖGG yani özel güvenlik görevlisi sınavının 90.sı 23 Şubat günü gerçekleşmişti. Sınav sonuçlarını merak eden adaylar için sınav sonuçları belli oldu. Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen kişilerin girdiği sınavın sorgulama işlemleri 12 Mart gününde EGM’nin intenet sitesinden sorgulanabilmektedir.

ÖGG Özel Güvenlik Görevlisi olmak için gerekli koşullar nelerdir?

T.C vatandaşı olmak,

Silahsız görevliler için en az orta okul , silahlı için en az lise mezunu olmak,

18 yaşından küçük olmak,

Kasten işlenmiş bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak,

Affa uğramış olsa bile fuhuş, kaçakçılık, anayasal düzene ve özel hayata karşı işlenmiş suç, uyuşturucu suçları, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, güveni kötüye kullanma, cinsel dokunulmazlığı karşı suç vb. suçtan mahkum bulunmaması,

Bu suçlardan devam eden bir soruşturma bulunmaması,

Vücut ve akıl sağlığında bir engel bulunmaması,

Güvenlik soruşturmasından geçmek,

Özel güvenlik eğitiminde başarılı olmak şartları aranmaktadır.

ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

90. ÖGG sınav sonuçlarını erişmek için aşağıda yer alan linke tıklayabilirsiniz.

90. ÖGG Sınav Sonuçları



Son Güncelleme: 12.03.2021 17:38
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ÖGGSınavSonuç
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