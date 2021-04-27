9 Mayısıs İSG sınavı ertelendi mi? 2021 İSG iptal oldu mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan son kabine toplantısının ardından tam kapanmanın gerçekleşeceğini açıkladı. 17 Mayısıs’a kadar gerçekleşecek kısıtlamalar ile birlikte binlerce vatandaşlar İSG sınavının durumunu merak ediyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanı sınavı birçok kişiyi yakından ilgilendirirken adaylar İSG hakkında araştırmalara başladı.

İSG sınavı ertelendi mi? 2021 İSG sınavı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre yüz yüze eğitim veren tüm faaliyetlere 17 Mayısıs’a kadar ara verildiğini açıkladı. Aynı zamanda tüm sınavların ertelendiği duyuruldu. Bu sayede eski tarihe göre 9 Mayısıs’a gerçekleşecek olan İSG sınavı iptal edinilmesi beklenirken İçişleri Başkanlığı tam kapanmanın detaylarını yayınladı. Bu anlamda genelgede “ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan kişiler kısıtlamadan muaf" maddesi nedeniyle iptal olan sınavları ÖSYM kapsamıyor.

ÖSYM ise hemen ardından açıklamada bulundu. Açıklamada "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1), 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 02 Mayısıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir.” ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı genelgede 02 Mayısıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek 2021-ALES/1’e katılacak adaylar (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) Sınava Giriş Belgelerini, sınav görevlileri ise sınava ait Görevlendirme Belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır." denildi.