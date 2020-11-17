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8. ve 12.sınıfların kursları devam edecek mi ? DYK lar devam edecek mi?

Kabine toplantısı sonrasında eğitim camiasının yakından ilgilendiren yüz yüze eğitim kararı açıklandı. Alınan karar gereği okullarda ki eğitim tamamen uzaktan olacak şekilde 31 Aralık tarihine kadar devam edecek. Peki 8.ve 12.sınıfların kursları yüz yüze devam edecek mi ? DYK'lar devam edecek mi?

17 Kasım 2020 Salı 22:53
8. ve 12.sınıfların kursları devam edecek mi ? DYK lar devam edecek mi?
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Bugün toplanan korona virüs gündemli kabine toplantısı sonrasında eğitim camiasını yakından ilgilendiren kararlar açıklandı. Hastalık ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbir ve önlemler kapsamında okullardaki yüz yüze eğitime ara verildi ve 31 Aralık tarihine kadar uzaktan eğitime devam edilceği açıklandı.


Şu anda ara tatilde olan milyonlarca öğrenci ve sayıları 1 milyonu aşan devlet ve özel okulu öğretmenleri 23 kasım tarihinden itibaren tüm eğitim faaliyetlerine EBA, Zoom paltformları ile EBA TV kanalları üzeriden devam edecekler. Bu kararların açıklanmasından sonra bir çok öğrenci ve öğretmen tarafından 8.ve 12. sınıflara yüz yüze verilen kursların akıbeti ne olacak soruları geldi.

8. ve 12.sınıfların kursları devam edecek mi ? DYK lar devam edecek mi?

Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önümüzde ki günlerde resmi ve detaylı bir resmi açıklama yapılması bekleniyor. Ancak geçtiğimiz Mart ayında da uzaktan eğitime geçildiğinde DYK,kurs, vb gibi tüm etkinliker iptal edilmişti. Burdan yola çıkarak yine 23 Kasım tarihiden itibaren 8.ve12.sınıf öğrencilerine verilen destekleme ve yetiştirme kapsamında tüm kursların iptal edilmesi beklenmektedir.



Son Güncelleme: 17.11.2020 22:53
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