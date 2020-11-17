Bugün toplanan korona virüs gündemli kabine toplantısı sonrasında eğitim camiasını yakından ilgilendiren kararlar açıklandı. Hastalık ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbir ve önlemler kapsamında okullardaki yüz yüze eğitime ara verildi ve 31 Aralık tarihine kadar uzaktan eğitime devam edilceği açıklandı.

8. ve 12.sınıfların kursları devam edecek mi ? DYK lar devam edecek mi?

Şu anda ara tatilde olan milyonlarca öğrenci ve sayıları 1 milyonu aşan devlet ve özel okulu öğretmenleri 23 kasım tarihinden itibaren tüm eğitim faaliyetlerine EBA, Zoom paltformları ile EBA TV kanalları üzeriden devam edecekler. Bu kararların açıklanmasından sonra bir çok öğrenci ve öğretmen tarafından 8.ve 12. sınıflara yüz yüze verilen kursların akıbeti ne olacak soruları geldi.

Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önümüzde ki günlerde resmi ve detaylı bir resmi açıklama yapılması bekleniyor. Ancak geçtiğimiz Mart ayında da uzaktan eğitime geçildiğinde DYK,kurs, vb gibi tüm etkinliker iptal edilmişti. Burdan yola çıkarak yine 23 Kasım tarihiden itibaren 8.ve12.sınıf öğrencilerine verilen destekleme ve yetiştirme kapsamında tüm kursların iptal edilmesi beklenmektedir.