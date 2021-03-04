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7. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? MEB tarafından yapılan açıklamA

Öğrenciler okullarının ne zaman yeninden açılacağını büyük heyecan içerisinde merak etmeye başladı. Kontrollü Normalleşme aşamasının detaylarıyla beraber okulların açılacağı günde netlik kazandı. MEB, yüz yüze eğitimle devam edecek sınıfları duyurdu. 7. sınıflar ne zaman açılacak? Sorusu araştırılmaya başlandı.

04 Mart 2021 Perşembe 14:26
7. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? MEB tarafından yapılan açıklamA
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7. sınıflar ne zaman açılacak? Sorusu öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yerini aldı. Normalleşme adımlarıyla okullarda yüz yüze eğitim sistemi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MEB son dakika açıklamalarda bulundu.

Okullar açıldı

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüz yüze eğitime ilişkin, "Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacaktır" ifadelerine yer verdi. Son dakika alınan bilgelere göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda"2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak" ifadeleri kullanıldı.

7. Sınıflar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yerinde kararın uygulanması doğrultusunda yüz yüze eğitime geçiş aşamasıyla ilgili detayları duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır. Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'nci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır. Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir. Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime; okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün, ortaokul 5, 6, 7'nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, ortaokul 8'nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12- 22 saat, lise hazırlık 9, 10, 11'inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, lise 12'nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Yüksek ve çok yüksek riskli olarak belirlenen illerde yüz yüze eğitime geçiş aşamalarıysa şu şekilde listelendi:

"Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, 8'inci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12- 22 saat, 12'nci sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16- 24 saat olarak başlanacaktır. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır. Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart salı gününden itibaren başlanacaktır. Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir."

Böylece yüksek risk grubunda bulunan İstanbul'da okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim kurumları tam zamanlı yüz yüze eğitime geçiş yapacak. İlkokullar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim yapacak.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 14:26
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Anahtar Kelimeler:
Meb7. SınıfEğitimOkulSınıfÖğrenci
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