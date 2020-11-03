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6,7,10 ve 11.sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak, başlayacak mı? 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrenci ve velinin merakla araştırdığı 6, 7, 10 ve 11. sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacağını açıkladı. Bakan Selçuk, bütün sınıflarda yüz yüze eğitime kademeli olarak geçileceğini duyurdu.

03 Kasım 2020 Salı 23:17
6,7,10 ve 11.sınıflar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak, başlayacak mı? 
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Koronavirüs nedeniyle 2020 – 2021 eğitim öğretim yılında uzaktan eğitim başladı ve aşamalı olarak yüz yüze eğitim süreci başlamıştı. Bakanlık tarafından alınan kararda ortaokul 5 ve lise 9. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitime başladı. Yüz yüze eğitime başlamayan ise yalnızca ortaokul 6, 7 ve lise 10 ve 11. sınıf öğrencileri kaldı.

6, 7, 10 ve 11. sınıflar ne zaman eğitime başlayacak?


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ikinci dalganın gelmemesi halinde bütün sınıfların peş peşe başlatılmasının planlandığını dile getirdi. Selçuk, ilerleyen günlerde kademeli olarak yüz yüze eğitimin gündeme alınacağını işaret etti.

Buna göre bütün sınıflarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı. Detaylar geldikçe içeriğimizde yer vereceğiz.



Son Güncelleme: 03.11.2020 23:17
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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı Ziya SelçukYüz Yüze Eğitim
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