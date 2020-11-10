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6,7,10 ve 11.sınıflar okula ne zaman başlayacak?

Pandemi dönemi içinde hangi sınıfların yüz yüze eğitime başlayacakları merak edilenler arasında yer alıyor. 6,7,10 ve 11. sınıfların 23 Kasım tarihinde yüz yüze eğitime dönmeleri bekleniyor...

10 Kasım 2020 Salı 17:45
6,7,10 ve 11.sınıflar okula ne zaman başlayacak?
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İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi içinde bazı sınıfların okullarda yüz yüze eğitimine başlanacağı ifade edildi. Vatandaşlar ise 6,7,10 ve 11. Sınıf öğrencilerinin ne zaman yüz yüze eğitime başlayacaklarını araştırmaya başladılar. Pandemi süreci içinde kimi sınıflar online eğitime devam ederlerken kimileri de yüz yüze eğitime geri dönüş yapmaya başladılar.

23 Kasım Okullar Açılıyor mu?


6,7,10 ve 11. Sınıf öğrencileri için uzun zamandır beklenen güzel haber sonunda verildi. Bu sınıflarda okuyan öğrencilerin 23 Kasım tarihinden itibaren yüz yüze eğitime dönmeleri bekleniyor. Bu kapsamda öğrencilerin Pazartesi’den itibaren okullarına gitmeleri söz konusu olabilir.

Kaç Gün Okula Gidilecek?

Resmi ve özel orta okul. 5 sınıflarda haftada 2 gün ders yapılmakta. Aynı zamanda bu 2 gün içinde toplamda 12 ders saati verilmekte. İmam Hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplamda 14 ders saati ders verilmekte. Lise ilk sınıfların dersleri ise haftada 2 gün toplamda 16 saat olarak veriliyor.

Sınıflardaki öğrencilerin sayılarına göre sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacakları ve her ders saatinin 30 dakika teneffüslerin ise 10 dakika olacağı ifade edildi.



Son Güncelleme: 10.11.2020 17:45
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Anahtar Kelimeler:
MebOkulPandemiYüz Yüze Eğitim
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