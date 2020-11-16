6,7,10 ve 11.sınıflar 23 Kasım'da okula başlayacak mı?

Koronavirüs salgını sürecinde eğitime ara verilmiş ve daha sonra online olarak uzaktan eğitimlere başlanmıştı. Yeni eğitim öğretim yılında bazı sınıflar okullara dönse de çoğu öğrenci uzaktan eğitime devam ediyordu. Son olarak gündeme okulların açılması gelirken veliler ve öğrenciler 23 Kasım’da okulların açılıp açılmayacağını araştırmaya başladı.

Bilindiği gibi 6, 7, 10 ve 11. Sınıflar eğitimlere online olarak devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı online olarak eğitimlere devam eden 6,7, 10 ve 11. Sınıf öğrencilerinin 23 Kasım’da okullara döneceğini açıkladı. Okulların 23 Kasım Pazartesi günü açılması bekleniyor.

Okulların açılmasına karar verilmesinin ardından ders saatleri ve derslerin ne kadar süreceği merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre haftada kaç gün okul olacağı ve kaç ders işleneceği belli oldu. Buna göre ders saatleri ve günleri şu şekilde olacak;

Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6),

İmam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.

Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

Bunların yanı sıra dersler toplam 30 dakika sürecek ve her ders arası 10 dakika ara verilecek. Sınıflarda ise sosyal mesafe kuralı göz önüne alınarak öğrenciler yerleştirilecek.