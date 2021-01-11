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6199 Nitelik kodu özel şartları nelerdir?

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan 6199 Nitelik kodu özel şartları nelerdir? haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 11.01.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 02:05
6199 Nitelik kodu özel şartları nelerdir?
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Başvuru ön koşulları arasında bulunan 6199 nitelik kodunun içeriğinde bulunan niteliklerin sağlanmaması durumunda sistem başvuruyu kabul etmiyor.

 KPSS nitelik kodları neler?

  KPSS atamaları sırasında başvuru yapacak adayların taşımaları gereken özellikler hakkında temel bilgiler içeren kodlara “KPSS Nitelik Kodları” deniyor. Adaylar tercih yapacakları zaman kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolarda yer alan “Aranan Nitelik Kodu” sütunundaki nitelik kodlarını muhakkak kontrol etmeliler.  Adaylar tercihleri doğru bir şekilde yapabilmek için, tercih öncesinde bu kodları mutlaka incelemeliler.

 Bu kodlar, KPSS kadro ve pozisyonlarına göre değişebiliyor. Bütün kadro ve pozisyonların kendine özel nitelik kodları oluyor. Öneğin; KPSS 3318 adlı kod; başvuruda bulunan adayların tapu ve kadastro ya da Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu programları içinden herhangi birinden mezun olmaları gerektiği anlamı taşıyor.  Yani bu programa yalnızca bu bölümden mezun olan adaylar girebiliyor, diğer bölümlerden mezun olmuş adaylar başvuru yapamıyor.

 Söz konusu kodda belirtilen “ özel koşul” un başvuru sahibi tarafından karşılanması gerekiyor. Aksi taktirde başvuru geçersiz sayılıyor.

6199 nitelik kodu ne oluyor?

 6199 nitelik kodu zabıta memuru ve itfaiye eri alımları esnasında kullanılıyor. Bu kod, söz konusu alımlara başvuru yapacak adayların taşıması gereken yaş kriterini belirtiyor. Bu kod kapsamında başvuru yapacak adayların muhakkak 30 yaş altında olmaları gerekmektedir.

 Bu kod doğrultusunda KPSS başvuru kılavuzunda “Yerleştirme işlemlerinin ilk günü itibari ile 30 yaşını doldurmamış olmak” ifadesi yer alıyor. Ayrıca kılavuzda 30 yaş üstünün neden alınmadığı da belirtiliyor.

6199 nitelik kodu kimleri kapsıyor?

 6199 numaralı kod, yalnızca itfaiye eri ve zabıta memuru alanlarında başvuru yapacak adayları kapsamaktadır. Başka bir meslek ve pozisyon için başvuruda bulunacak adaylarda 6199 nitelik kodunda belirtilen nitelikler aranmıyor. Bütün kadro ve pozisyonlarda yaş şartı bulunuyor, ancak bu yaş şartı kadro ve pozisyona göre farklılık gösteriyor.

 Özetle 6199 numaralı nitelik kodu; zabıta memur ve itfaiye eri alımlarında başvuru yapacak adayları ilgilendiriyor. Söz konusu kadro ve pozisyonlar için başvuru yapacak adayların 30 yaş sınırıyla birlikte başka şartları da taşımaları gerekmektedir. Bu şartlar şu şekildedir:

İtfaiye eri özel başvuru koşulları:

 .

En az C sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,  

.

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya da Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Önlisans programlarından herhangi biri mezunu olmak,  

.

Dar alan veya da yükseklik gibi fobilerin olmaması

Zabıta memuru özel başvuru koşulları:

.

En az C sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,

.

YDS sınavından en az C düzeyinde puan almak,

.

Kamu Yönetimi, İşletme veya İktisat lisans programlarından birinden mezun olmak

 

Zabıta memuru ve itfaiye eri genel başvuru koşulları:

.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

.

Kamu haklarından mahrum olmamak,

.

Askerlik ile ilişiği bulunmamak,

.

Herhangi bir akıl hastalığı veya bedensel engel sahibi olmamak,

.

Daha önce çalışmış olunan kurumlardan herhangi bir disiplinsizlik veya da ahlaki sebepler gerekçesi ile çıkarılmış olmamak,

.

Kadın adaylar için en az 1.60, erkek adaylar içinse en az 1.67 m uzunluğunda olmak,

.

Kilo ile boy farkının 10 üzerinde olmaması

.

KPSS P3 puan türünden istenilen en düşük puanı almış olmak

.

30 yaşını henüz doldurmamış olmak vb.

 Yukarıda da belirtildiği üzere başvuru için gerekli şartlar genel şartlar veya da özel şartlar olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Mesela, adayların mezun olmaları gereken bölüm özel şartlar grubuna giriyor. Ancak adayın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı genel şartlar grubuna giriyor.

 Bu nedenle başvuru yapacak adayların  başvuru yapacakları pozisyonlara dair genel ve özel şartları dikkatli olarak incelemeleri gerekmektedir.

 

 Kısaca 6199 nitelik kodu, zabıta memuru alımlarında kamu yönetimi, işletme, iktisat gibi bölümlerin herhangi birinden mezun olmuş, TC vatandaşı olan, 30 yaş sınırına uyan, hem genel hem de özel şartlara uyan adayları kapsamakta.

Ayrıca 6199 nitelik kodu itfaiye eri alımları içinse, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans bölümleri mezunu, TC vatandaşı, 30 yaş sınırına uyan, hem genel hem de özel şartlara uyan adayları kapsamakta.



Son Güncelleme: 11.01.2021 02:05
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Anahtar Kelimeler:
KodNitelik6199
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