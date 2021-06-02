6 Haziran'da yapılacak LGS sınavına ilişkin tedbir genelgesi 81 ile gönderildi!

Yeni normalleşme uygulaması kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 6 Haziran Pazar günü yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) uygulanacak tedbirlere ilişkin bir genelge hazırlandı. 81 İl Valiliğine gönderilen genelgede 6 Haziran Pazar günü ülke genelinde 09.30 ila 12.50 saatleri arasında LGS sınavının iki oturum halinde gerçekleşeceği belirtildi. Genelgede ayrıca, sınav süresi boyunca koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınacak olan tedbir ve güvenlik önlemlerinin en uygun koşullar altında gerçekleştirilmesi ve görevliler de dahil olmak üzere hiç bir şekilde aksamam yaşanmaması için dikkatli olunması önerildi.

Öğrencilerin sınav ile ilgili belge işlemleri için bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerinin 5 Haziran Cumartesi günü saat 10.00 ila 16.00 arası 6 Haziran Pazar günü ise sabah 07.00 ila 10.00 arasında açık bulundurulacak.

Öğrenci yakınları veya refakatçileri ile sınavda görev alacak personelin sınavların yapılacağı yerlere zamanında ulaşmaları için şehir içi toplu taşımalarda sefer sayılarının artırılacağı ve bununla ilgili her türlü tedbirlerin belediyelere ait olduğunun belirtildiği genelgede tam gün uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması süreci içerisinde öğrencilerin yanında refakatçi yada yakınlarının sınavın olacağı saatler arasında kısıtlamalardan muaf tutulacağı aktarıldı. 6 Haziran günü tüm kırtasiyelerin sınav saati boyunca açık tutulacağı kırtasiye çalışanlarının ise belirtilen zaman diliminde kısıtlamalardan muaf olacağı da genelge içerisine eklendi.

İl Valileri ve kaymakamlıkların koordinatörlüğünde rahat bir sınav gününün yaşanabilmesi için kolluk ve güvenlik güçlerinin de desteğiyle sınavın yapılacağı okul çevreleri devriye faaliyetine tabi tutulacak ve sınav sırasında öğrencilerin dikkatlerini dağıtmaması için gereksiz kona çalınmasına ve gürültü oluşturabilecek diğer faaliyetlerin yapılması önlenecek.