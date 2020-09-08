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5 yaş anaokulu zorunlu mu? Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan 5 yaş anaokulu zorunlu mu? Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı? ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 8 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek 5 yaş anaokulu zorunlu mu? Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı? hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

08 Eylül 2020 Salı 16:28
5 yaş anaokulu zorunlu mu? Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?
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Son olarak yapılan değişiklik ile birlikte eğitim sistemi 4+4+4 sistemine dönüştürülmüştür. Bu sisteme göre çocuklar 6 yaşında okula başlamaktadır ve dört yıllık eğitimler halinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini sırasıyla almaktadır. Bu sistem ile birlikte anne babalar anaokulu eğitiminin zorunlu olup olmadığını merak etmeye başladı.


Çocukların okula sıcak bakmaları adına oluşturulan anaokulları, çocukları okullara hazırlayan okul öncesi eğitim verilen yerlerdir. Yeni sistem ile birlikte çocukların anaokuluna gitmesinin zorunlu olup olmayacağı aileler tarafından merak edilmektedir.

Anaokulları zorunlu mu?

Bu yıla kadar herhangi bir zorunluluğu bulunmayan anaokulu eğitimi, önümüzdeki eğitim öğretim dönem ile birlikte zorunlu hale gelmektedir. 5 yaşına gelmiş çocuklar için zorunlu tutulacak eğitim ile birlikte çocukların okula alışması hedefleniyor.

6 yaşında 1. Sınıfa başlaması gereken çocuklar için 2020-2021 eğitim öğretimi yılından itibaren 5 yaşına gelmeleri halinde anaokulu eğitimi zorunlu olacak.



Son Güncelleme: 08.09.2020 16:28
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