5, 6 ve 7'nci sınıflar hangi tarihte başlayacak? 2021 senesi için 5, 6 ve 7'nci sınıfların yüz yüze eğitime geçiş tarihi ne?

5, 6 ve 7’nci sınıfların ne zaman yüz yüze eğitim kapsamında açılacağı gündem konusu haline geldi. 2 Mart tarihinde açılması planlanan okulların yeni açılma tarihi yapılan kabine toplantısının ardından netleştirildi. Yapılan son dakika açıklamasında, covid-19 salgınından dolayı eğitim ve öğretime uzaktan devam etmekte olan öğrencilerin merakla beklemekte olduğu yüz yüze eğitime geçiş tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve il valilikleri tarafından yapılan açıklamalar ile duyuruldu.

İşte yapılan açıkla;

“Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın hemen ardından; toplantı içinde alınan kararlar neticesinde her alanı içinde bulundurduğu gibi eğitim ve öğretimin de il bazlı bir şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede, 2 Mart Salı gününde bütün okul öncesi eğitim kurumlarının, ilköğretimlerin, 8 ve 12’nci sınıflar, yani sınava hazırlık sınıflarının ülke çapında yüz yüze eğitimine geçilecektir.

Düşük ve orta riskli olarak belirlenen bütün illerde; okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretimler, ortaöğretimler ve liselerin adım adım yüz yüze eğitime geçişi gerçekleştirilecek.

Düşük ve orta riskli olarak betimlenen iller için yüz yüze eğitim;

* Okul öncesi eğitimi içeren bütün kurumlarda tam zamanlı olarak,

* İlköğretim sınıfı öğrencilerinin birbirinden ayrılan sınıflarında haftanın yalnızca 2 günü eğitim görmesine,

*Ortaöğretim sınıflarının birbirinden ayrılarak farklı gruplar haline getirilmesi ve onlarında haftanın yalnızca 2 günü eğitim görmesine,

*Ortaöğretim son sınıfı, yani 8’inci sınıfların birbirinden ayrıştırılmış sınıflar halinde gruplandırılması ve haftada 12 ila 22 saat arasında eğitim görmesine,

*Lise hazırlık sınıflarının birbirinden ayrılarak haftanın yalnızca 2 günü okula gitmesine,

*Lise son sınıfların, yani 12’nci sınıfların birbirinden ayrılan gruplar halinde 16 ila 24 saat arasında eğitim almasına karar verilmiştir.

Yüksek veya çok yüksek olarak adlandırılan illerde yüz yüze eğitime geçiş işlemleri;

* Okul öncesi eğitim kurumlarının tam zamanlı olarak geçişişine,

* İlköğretim kurumlarının birbirinden ayrıştırılarak haftanın yalnızca iki gün okula gitmesine,

* Sınıfların birbirinden ayrıştırılarak haftanın 12 ila 22 saatinde, sınıfların seyreltilmesi ile farklı gruplar haline büründürülen sınıfların 16 ila 24 saatlik bir zaman diliminde eğitime tâbi tutulmasına başlanacaktır.

* Özel gereksinimi bulunan öğrenciler adına hizmette bulunan özel eğitim okulları ile sınıflarının bütün ülkede yüz yüze eğitime geçiş yapması,

* Bütün okul düzeylerinin ve sınıf seviyelerinin yüz yüze eğitime geçiş yapması için çalışmalar 2 Mart Salı gününden itibaren başlayacaktır.

* Liselilerin sınavlarının 8 Mart Pazartesi günü tarihinden başlayarak bütün illerde; salgın şartları göz önüne alınarak yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir.

*Köy ve daha az nüfusa sahip yerleşim bölgelerinde eğitim kurumlarının mevcut kararlarının devam edilmesine karar verildi.

*Yüz yüze eğitim kapsamının dışarısında uygulanmakta olan uzaktan eğitime devam edilmesi ve mevcut kararların uygulanmasına devam edilecek.

*Yüz yüze eğitime katılım gösterecek olan öğrencilerin veli izni ile gönderileceğinin altı çizilmelidir. Veli rızası olmadan katılım gerçekleştirilemez.” şeklindedir.

Sınavlar yüz yüze olacak!

Gündemi en çok meşgul etmekte olan konulardan bir tanesi de sınavların yüz yüze mi yoksa uzaktan mı yapılacağı sorusuydu. Özellikle lise hazırlıkların merakla takip ettiği sınavlarla ilgili net bir açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan yüz yüze eğitime geçiş yapılan bölgelerde sınavların yapılıp yapılmayacağı ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında;

“Okullar, Türkiye genelinde yer alan bütün okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretimler, 8’inci ve 12’inci sınıflar için eğitim ve öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli şehirlerin eğitim ve öğretime geçişi yapılacak. Yüksek ve çok yüksek riskli olarak belirlenen illerin yalnızca liselerinde sınavlar yüz yüze yapılacak.” Noktalarına değindi. Bu kapsamda ülkenin birçok yerinde okul öncesi, ilk öğretimler ve 8 ile 12’nci sınava hazırlık sınıfları yüz yüze eğitime geçiş yapacak.

Bunun dışında, düşük ve orta riskli olarak belirlenen illerimizde, ortaöğretim ve liselerde dahil olmak üzere öteki kademelerinde yüz yüze eğitime geçişi sağlanacak. Lakin yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen yerlerde yalnızca liselilerin sınavları yüz yüze olacak.

İlköğretim haftanın 2 günü açılacak!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama kapsamında okulların bugün açılacağı belirtildi ve ardından eklendi, “Düşük ve orta riskli olarak belirlenen alanlarda yüz yüze eğitim; okul öncesi eğitim kurumlarının tam zamanlı olarak, ilköğretimlerin seyreltilen sınıflarda haftanın yalnızca 2 günü, ortaöğretim 5, 6, 7’inci sınıflarının da aynı şekilde hafta içi 2 gün, ortaöğretim son sınıflarının seyreltilen gruplar olarak 12 ile 22 saat arasında, lise hazırlıkların seyreltilmiş gruplar olarak haftanın 16 ila 24 saatinde yüz yüze eğitime başlanmasına karar verildi.”