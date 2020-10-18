5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar için kullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitimde 2. aşama ne zaman başlıyor?

Pandemi nedeniyle Mart ayında ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretimde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Normalleşme süreciyle geçtiğimiz haftalarda 1,2,3,4,8 ve 12.sınıfların yüz yüze eğitime başlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, diğer sınıflarda olan öğrenciler ve aileler için bilgilendirme yaptı.

5. 6. 7. 9. 10. 11. Sınıfların okulları ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, diğer sınıflarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağına ilişkin soruları yanıt verdi.

Bakan Selçuk, bu dönemde yüz yüze eğitimde salgının durumunu izleyeceklerini ve 2 hafta sonra yüz yüze eğitim konusunda yeniden bir değerlendirme yapacaklarını söyledi. Selçuk, 5. 6. 7. 9. 10. ve 11.sınıflar için ilerleyen süreçte karar verileceğini belirtti.