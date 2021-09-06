Öğretmenlik atamalarında seçilecek olan okullar açıklandı. Bunun üzerine adaylar yoğun bir şekilde okulları araştırmaya ve bir tercih seçeneği oluşturma çabası içine girdiler. Eğer 41. tercih nedir diyorsanız ve bu onu aklınızı karıştırıyorsa detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
41. tercih nedir?
41. Tercihi açmak ne anlama geliyor?
Eğer, branşınıza ayrılan kontenjan sayısına sıralama olarak giriyorsanız 41. tercihinizle atanmayı büyük bir ihtimalle garantilemiş olursunuz. Puan sıralamasına girememişseniz, 41. tercihi açmanın size pek bir faydası olmayacaktır. Bir diğer önemli husus ise şudur: Eğer bir öğretmen adayı, atama kontenjanı sıralamasına girmişse 41. tercihini seçerek atanmasını garantilemiş olur. Fakat, sıralama dışında kalan bir öğretmen adayınınsa bu durumda 41. tercihini açarak atanabilmesi pek mümkün değildir. Bu ortada dolaşan büyük bir yanlıştır ve birçok öğretmen adayı da bu yanlış bilgiye sahiptir.