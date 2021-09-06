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41. tercih nedir?

KPSS sonuçlarının açıklanmasına çok az bir süre kaldı. 16 Eylül’de açıklanacak sonuçlarla beraber binlerce öğretmen adayı 41. tercih konusunu merak edip araştırmaya başladı. Milli eğitim Bakanlığı’nın il içi ya da il dışı yer değiştirmelerde uyguladığı bir kura ile atama seçeneği olarak açıklanabilecek 41. tercih ile ilgili detaylar haberimizde.

06 Eylül 2021 Pazartesi 15:11
41. tercih nedir?
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Öğretmenlik atamalarında seçilecek olan okullar açıklandı. Bunun üzerine adaylar yoğun bir şekilde okulları araştırmaya ve bir tercih seçeneği oluşturma çabası içine girdiler. Eğer 41. tercih nedir diyorsanız ve bu onu aklınızı karıştırıyorsa detayları haberimizden öğrenebilirsiniz. 

41. tercih nedir?

Öğretmen atamaları, en yüksek puanı alan öğretmen adaylarına öncelik verilerek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bu olayı önek vererek açıklamak gerekirse, “A” okulunu 100 Matematik öğretmeni seçmiş olsun. Bu okula puanı yüksek olan öğretmen yerleştirilir. Atamalar bu şekilde yapılarak herkesin yapmış olduğu 40 tercih değerlendirmeye alınır. Fakat, bu 40 tercih sonunda hiçbir okula bölüme yerleştirilmemiş öğretmen adayları ile de tercih edilmemiş okullar belirlenir. Herhangi bir okula yerleştirilemeyen öğretmen adaylarının puan sıralaması da belirlenir ve atanamayan öğretmen adayları, tercih edilmemiş okullara kura yoluyla atanır.

41. Tercihi açmak ne anlama geliyor?

Eğer, branşınıza ayrılan kontenjan sayısına sıralama olarak giriyorsanız 41. tercihinizle atanmayı büyük bir ihtimalle garantilemiş olursunuz. Puan sıralamasına girememişseniz, 41. tercihi açmanın size pek bir faydası olmayacaktır. Bir diğer önemli husus ise şudur: Eğer bir öğretmen adayı, atama kontenjanı sıralamasına girmişse 41. tercihini seçerek atanmasını garantilemiş olur. Fakat, sıralama dışında kalan bir öğretmen adayınınsa bu durumda 41. tercihini açarak atanabilmesi pek mümkün değildir. Bu ortada dolaşan büyük bir yanlıştır ve birçok öğretmen adayı da bu yanlış bilgiye sahiptir.



Son Güncelleme: 06.09.2021 15:11
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