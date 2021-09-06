Öğretmenlik atamalarında seçilecek olan okullar açıklandı. Bunun üzerine adaylar yoğun bir şekilde okulları araştırmaya ve bir tercih seçeneği oluşturma çabası içine girdiler. Eğer 41. tercih nedir diyorsanız ve bu onu aklınızı karıştırıyorsa detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

41. tercih nedir?

41. Tercihi açmak ne anlama geliyor?

Öğretmen atamaları, en yüksek puanı alan öğretmen adaylarına öncelik verilerek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bu olayı önek vererek açıklamak gerekirse, “A” okulunu 100 Matematik öğretmeni seçmiş olsun. Bu okula puanı yüksek olan öğretmen yerleştirilir. Atamalar bu şekilde yapılarak herkesin yapmış olduğu 40 tercih değerlendirmeye alınır. Fakat, bu 40 tercih sonunda hiçbir okula bölüme yerleştirilmemiş öğretmen adayları ile de tercih edilmemiş okullar belirlenir. Herhangi bir okula yerleştirilemeyen öğretmen adaylarının puan sıralaması da belirlenir ve atanamayan öğretmen adayları, tercih edilmemiş okullara kura yoluyla atanır.

Eğer, branşınıza ayrılan kontenjan sayısına sıralama olarak giriyorsanız 41. tercihinizle atanmayı büyük bir ihtimalle garantilemiş olursunuz. Puan sıralamasına girememişseniz, 41. tercihi açmanın size pek bir faydası olmayacaktır. Bir diğer önemli husus ise şudur: Eğer bir öğretmen adayı, atama kontenjanı sıralamasına girmişse 41. tercihini seçerek atanmasını garantilemiş olur. Fakat, sıralama dışında kalan bir öğretmen adayınınsa bu durumda 41. tercihini açarak atanabilmesi pek mümkün değildir. Bu ortada dolaşan büyük bir yanlıştır ve birçok öğretmen adayı da bu yanlış bilgiye sahiptir.

