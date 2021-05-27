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40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen Kovid-19 aşısının uygulanmasına yönelik hazırlanan takvimde 40 yaş ve üzeri öğretmenlerin randevu sistemlerine dahil edildiği bildirildi.

27 Mayıs 2021 Perşembe 13:57
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir duyuruda, eğitimde öğretmenlerin aşılama uygulamalarına dahil edildiği programla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. 40 yaş ve üzeri toplam 57 bin öğretmen için aşı randevu sisteminin açıldığını söyleyen Bakan Selçuk, eğitim alanında aşı uygulamalarının hızla devam ettiğini belirtti.

Hazırlanan aşı takvimine göre bu güne kadar 13 bin 400 öğretmen ile eğitim çalışanları için aşı olma imkanının sağlandığını ifade eden Bakan Ziya Selçuk, paylaşımının devamında öğretmenler ile birlikte eğitim alanında çalışan personellerin öncelikli olarak kaydedildikleri Kovid-19 randevusuna, başladığı günden şu ana kadar toplam 813 bin 400 personelin aşı olduğunu kaydetti.


Son Güncelleme: 27.05.2021 13:57
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Koronavirüs Aşısı40 Yaş Ve üzeriRandevuAşı Randevusu AlmaÖğretmen
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