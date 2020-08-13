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3179 nitelik kodu nedir? Personel alımı 3179 nitelik kodu özel şart anlamı

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından 3179 nitelik kodu nedir? Personel alımı 3179 nitelik kodu özel şart anlamı konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 13.08.2020’li haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

13 Ağustos 2020 Perşembe 02:45
3179 nitelik kodu nedir? Personel alımı 3179 nitelik kodu özel şart anlamı
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Ülkemizde memur olarak görev yapılabilmesi için öncelikle KPSS’ye girilmesi gerekmektedir. Bu sınavdan yeterli puanın alınması ardından memurluk için tercihler yapılabilmekte ve atamalar beklenmektedir. Bu süreçle ilgili her türlü bilginin yer aldığı bir ÖSYM tercih kılavuzu bulunmaktadır. Bu kılavuz aracılığı ile memur adaylarının bilmesi gereken bilgilerin tümü öğrenilebilmektedir. Kılavuz içerisinde nitelik kodları ve özel şartlarla ilgili de pek çok önemli bilgi yer almaktadır. Her kod için farklı gereksinimlerin sağlanması istenebilmektedir.

3179 Nitelik Kodu ve Özel Şartı Nedir?


3179 nitelik kodu, “Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi” önlisans programlarından birinden mezun olunmuş olması gerektiğini göstermektedir. Bu bölümleri bitirmiş olan kişiler ilgili kadrolara başvuruda bulunabilmektedirler.

3179 özel şartı bulunan memuriyet kadrolarında ancak yukarıdaki kısımda yer alan bölümlerden mezun olmuş kişiler atanabilmektedirler. Bu bölümlerde sürekli olarak gelişim olmasından kaynaklı kişilerin de bu tempoya uyum sağlayabilecek kişiler olması gerekmektedir. Bu memuriyette çalışacak olanlardan gerekli becerilerin tümüne sahip olmaları istenmektedir. Öncelikle kişilerin 10 parmak yazı yazabilmeleri, iyi iletişim kurabilmeleri, sosyal medyayı tanımaları ve bilgisayarı iyi kullanabilmeleri gerekmektedir.



Son Güncelleme: 13.08.2020 02:45
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