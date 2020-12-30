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31 Aralık ve 1 Ocak'ta EBA'da ders var mı?

Koronavirüs salgınından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sistemi EBA’ya geçmişti. Öğrenciler yılbaşından dolayı 31 Aralık ve 1 Ocak’ta online ders yapılacak mı sorusunun yanıtını merak ediyor.

30 Aralık 2020 Çarşamba 14:34
31 Aralık ve 1 Ocak'ta EBA'da ders var mı?
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Yılbaşı yaklaştıkça öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında 31 Aralık ve 1 Ocak’ta online ders yapılacak mı sorusu geliyor. Bilindiği üzere 31 Aralık akşamı saat 21:00’dan 4 Ocak 05:00 sabahına kadar sokağa çıkma yasağı var. Bundan dolayı online derslerin yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

Koronavirüsün en çok etkilediği sektörlerden biri eğitim oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgınından dolayı online eğitimlere geçmek zorunda kaldı. Öğrenciler online sistem olan EBA üzerinden eğitim görmeye devam ediyor. Yılbaşı yaklaştıkça öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında 31 Aralık ve 1 Ocak’ta online ders yapılacak mı sorusu geliyor. Bilindiği üzere 31 Aralık akşamı saat 21:00’dan 4 Ocak 05:00 sabahına kadar sokağa çıkma yasağı var. Bundan dolayı online derslerin yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.

31 Aralık Perşembe Günü EBA Canlı Ders Var mı?

Alınan bilgilere bakıldığında 31 Aralık Perşembe günü resmi tatil olmadığından dolayı EBA üzerinden eğitimler devam edecek.

1 Ocak 2021 Cuma Günü EBA Canlı Ders Var mı?

1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatildir. Bundan dolayı EBA üzerinden canlı dersler yapılmayacaktır.

EBA Sistemine Nasıl Girilir?

EBA sisteminden öğrenciler için canlı dersler yapılmaktadır. Sistemde vaktinde derse girebilmek için Katıl butonuna basmanız yeterli olacaktır. Ardından aktif olarak ders izleyebilirsiniz. Dersler bittikten sonra derse katılamazsınız. Dersin başlamasına 10 dakika kala ekran size hatırlatma yapacaktır. Ders başlama saatinde ekranda derse katıl butonu gelecektir.



Son Güncelleme: 30.12.2020 14:34
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Anahtar Kelimeler:
EbaMilli Eğitim Bakanlığı
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