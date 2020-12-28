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31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma canlı ders olacak mı?

Uzaktan eğitim sürecinde milyonlarca öğrencinin merak ettiği konu olan 31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma günü canlı ders olacak mı? Detaylar haberimizde..

28 Aralık 2020 Pazartesi 00:00
31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma canlı ders olacak mı?
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Eğitim camiası uzaktan eğitim sürecine devam ederken, milyonlarca öğrenci yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte 31 Aralık Perşembe günü ve 1 Ocak Cuma günü canlı ders olacak mı? sorularını merak etmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından az önce yayımlanan 28 Aralık - 1 Ocak 2021 haftası EBA TV yayın akışına bakıldığında 31 Aralık Perşembe günü tüm gün ders yayınlarının olacağı, 1 Ocak 2021 günü ise resmi tatil olduğu için ders yayınlarının olmadığı görüldü.

31 ARALIK PERŞEMBE CANLI DERS OLACAK MI?

Buradan yola çıkarak 31 Aralık Perşembe günü resmi tatil olmadığı için gün boyunca okullar EBA platformu üzerinden canlı dersler yapacaklar ve öğrenciler bu derslere katılabileceklerdir.

1 OCAK 2021 CUMA GÜNÜ CANLI DERS OLACAK MI?

1 Ocak 2021 Cuma günü ise resmi tatil olduğu için o gün canlı dersler yapılmayacaktır.



Son Güncelleme: 28.12.2020 00:00
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31 Aralık Canlı Ders Olacak Mı?1 Ocak Canlı Ders Olacak Mı?Canlı Ders
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