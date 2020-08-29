31 Ağustos - 18 Eylül uzaktan eğitim TRT EBA TV yayın akışı belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı küresel çapta yaşanan korona virüs vaka sayılarında ki yükselişin devam etmesi sebebiyle 2020 2021 eğitim öğretim yılının 31 Ağustos - 18 Eylül tarihleri arasında uzaktan eğitim olarak açılmasına karar verdi.

Öğrenciler bu süre içinde eğitimlerin TRT EBA TV kanalı üzerinden yayımlanan eğitim videolarından ve Eba platformu üzerinden alabilecek.

Her okul düzeyinde ki öğrenciler kendi düzeylerinde eğitim veren TRT EBA TV kanallarında eğitim içeriklerini izleyebilecekler.

TRT EBA TV İLKOKUL

Bu kapsamda bakanlık tarafında trt eba tv ilkokul , trt eba tv ortaokul, trt eba tv lise kanallarının 31 Ağustos - 18 Eylül tarihleri arasında yayın akışı yayımlandı.

TRT EBA TV ORTAOKUL

TRT EBA TV LİSE