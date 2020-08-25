İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

3004 özel şart nedir, ne demektir?

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri 3004 özel şart nedir, ne demektir? konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 25 Ağustos 2020 Salı günü yayınlanan haberimize göz atarak, 3004 özel şart nedir, ne demektir? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

25 Ağustos 2020 Salı 00:55
3004 özel şart nedir, ne demektir?
Takip Et:

KPSS memur olmak isteyenler için hayati önem taşıyan oldukça önemli bir sınavdır. Adaylar ÖSYM’den gelen her türlü sınav açıklamasını büyük bir heyecanla bekler ve her gelişmeyi takip eder. ÖSYM sınav öncesinde ve sonrasında pek çok açıklama bilgilendirme kılavuzları yayınlar. Bu kılavuzlardan en önemlisi tercih kılavuzudur. Bu tercih kılavuzunda ataması yapılacak kadrolara dair özel şartlar ve nitelik kodları yer almaktadır. Bu kodlardan en çok merak edilen 3004 numaralı nitelik kodu olmuştur. Memur adaylar 3004 nolu kodun ne olduğunu ve şartı nedir araştırıyor.

3004 nitelik kodu nedir? Ne işe yarar?


 Sosyal Güvenlik 2 yıllık ön lisans eğitimli adaylara yönelik kadrolara 3004 nitelik kodlu kadrolar denilmektedir.  Bu özel şarta sahip olan kadroların yanında 3004 nolu nitelik kodu yer alır. Ülkemizde 2 yıllık ön lisans mezunu binlerce memur adayı bulunmaktadır.  Bu sebepten ötürü 3004 nolu nitelik koduna oldukça ilgi gösterilmektedir. 3004 nitelik kodunun yer aldığı kadrolar kapsamında SGK sık sık kadro açmaktadır.

3004 Özel şartı nedir? Ne anlama gelir?

Devlet kadrolarının alımını yaptığı Sosyal Güvenlik ile ilgili 2 yıllık ön lisansını tamamlamış olan adaylar için belirtilen şartlardır.3004 özel şartı kapsamında oldukça sık atamalar gerçekleştirilmektedir. SGK’ dan gelen haberlere göre önümüzdeki dönemlerde de 3004 özel şartı ile alımlar yapılmaya devam edilecektir.

Sosyal Güvenlik ön lisans bölümü nedir? Ne demek?

Tercih kılavuzlarının geçtiğimiz yıllardan bu yana yapılan atamaları kapsamında incelendiğinde Sosyal Güvenlik kadroları en düşük puana sahip olan kadrolardır. Memur olmak isteyenler için de en çok araştırma konusu olan bölümdür. 2015 yılında 75 puan ile ataması yapılmıştır. Kadro sayısı ise oldukça düşüktür. Bölüm 2015 yılından bu yana hala kadro açmakta ve memur alımı yapmaya devam etmektedir.



Son Güncelleme: 25.08.2020 00:55
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ kimdir?
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ kimdir?
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı
MEB'den öğretmenlerin mesleki çalışmaları için resmi yazı
MEB'den öğretmenlerin mesleki çalışmaları için resmi yazı
MEB'den özel okul öğrenci ve velileri ile ilgili önemli açıklama
MEB'den özel okul öğrenci ve velileri ile ilgili önemli açıklama
Okulların açılması ile ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama geldi
Okulların açılması ile ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama geldi
Covid-19 Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar daha geç açılabilir!
Covid-19 Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar daha geç açılabilir!

Popüler Haberler

Asgari ücretle geçimini sağlayan kişilerin maaşına 375 TL zam geliyor!
Hamilelikte mide bulantısı doğal yollarla nasıl geçer? Gebelikte doğal mide bulantısı geçirme yolları
3003 nitelik kodu nedir? Personel alımı 3003 nitelik kodu özel şart anlamı
Savaşçı dizisi final mi yapacak? Yeni sezonda dizi devam edecek mi?
Günlük burç yorumu 26 Ağustos 2020 Çarşamba ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 25 Ağustos 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
1999 öncesinde sigortalı olanlar erken emekli mi oluyor? Maaşları daha mı yüksek?
2020 Ağustos e-Devlet 1000 TL sosyal destek pandemi parası başvuru ve sorgulama
Sigorta girişi olmayan esnaf nasıl emekli olur? Emekli olmak isteyen esnaflar yeni düzenleme bekliyor!
Sıla Beni Bırakma'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Sude Doğar Beni Bırakma'dan ayrıldı!
TOBB nefes kredisi Denizbank kredisi’nden kimler faydalanabilir?
Recep İvedik 6 filmi nerede çekildi? Filmin çekildiği ülke ve şehir neresi?
Kredi kartı yeni asgari ödeme tutarı kaç oldu? Kredi Kartı asgari ödeme oranları düşürüldü!
24 Nisan Cuma yayın akışı; TV’de bugün neler var? ATV, Show Tv, Kanal D, TV8, TRT1, Star, Fox Tv yayın akışı
Chefs Arena hangi gün yayınlanacak? Chef's Arena yeniden gün değiştirdi!
2020 SPK SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları için başvuru şartları
Paraf kredi kart çeşitleri ve özellikleri! Paraf kart başvurusu nasıl yapılır?
İşkur işbaşı eğitim programı ve kursiyer maaşları ne kadar?
BMW X1 Türkiye satış fiyatı belli oldu mu? 2020 BMW X1 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?
Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 25 Ağustos 2020 Salı
Sağlık doğada bulunan mucize yağlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.