İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına son noktayı koydu
Rafael, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına...

3004 nitelik kodu nedir, ne anlama gelmektedir?

3004 nitelik kodu nedir, ne anlama gelmektedir? haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 7 Eylül Pazartesi günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

07 Eylül 2020 Pazartesi 14:27
3004 nitelik kodu nedir, ne anlama gelmektedir?
Takip Et:

KPSS memur olmak isteyenler için hayati önem taşıyan oldukça önemli bir sınavdır. Adaylar ÖSYM’den gelen her türlü sınav açıklamasını büyük bir heyecanla bekler ve her gelişmeyi takip eder. ÖSYM sınav öncesinde ve sonrasında pek çok açıklama bilgilendirme kılavuzları yayınlar. Bu kılavuzlardan en önemlisi tercih kılavuzudur. Bu tercih kılavuzunda ataması yapılacak kadrolara dair özel şartlar ve nitelik kodları yer almaktadır. Bu kodlardan en çok merak edilen 3004 numaralı nitelik kodu olmuştur. Memur adaylar 3004 nolu kodun ne olduğunu ve şartı nedir araştırıyor.

3004 nitelik kodu nedir? Ne işe yarar?


 Sosyal Güvenlik 2 yıllık ön lisans eğitimli adaylara yönelik kadrolara 3004 nitelik kodlu kadrolar denilmektedir.  Bu özel şarta sahip olan kadroların yanında 3004 nolu nitelik kodu yer alır. Ülkemizde 2 yıllık ön lisans mezunu binlerce memur adayı bulunmaktadır.  Bu sebepten ötürü 3004 nolu nitelik koduna oldukça ilgi gösterilmektedir. 3004 nitelik kodunun yer aldığı kadrolar kapsamında SGK sık sık kadro açmaktadır.

3004 Özel şartı nedir? Ne anlama gelir?

Devlet kadrolarının alımını yaptığı Sosyal Güvenlik ile ilgili 2 yıllık ön lisansını tamamlamış olan adaylar için belirtilen şartlardır.3004 özel şartı kapsamında oldukça sık atamalar gerçekleştirilmektedir. SGK’ dan gelen haberlere göre önümüzdeki dönemlerde de 3004 özel şartı ile alımlar yapılmaya devam edilecektir.

Sosyal Güvenlik ön lisans bölümü nedir? Ne demek?

Tercih kılavuzlarının geçtiğimiz yıllardan bu yana yapılan atamaları kapsamında incelendiğinde Sosyal Güvenlik kadroları en düşük puana sahip olan kadrolardır. Memur olmak isteyenler için de en çok araştırma konusu olan bölümdür. 2015 yılında 75 puan ile ataması yapılmıştır. Kadro sayısı ise oldukça düşüktür. Bölüm 2015 yılından bu yana hala kadro açmakta ve memur alımı yapmaya devam etmektedir.



Son Güncelleme: 07.09.2020 14:27
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRT EBA TV 7 - 11 Eylül yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
TRT EBA TV 7 - 11 Eylül yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
ALES sonuçları açıklandı
ALES sonuçları açıklandı
2020 öğretmenlere il içi yer değiştirme başvuruları başladı!
2020 öğretmenlere il içi yer değiştirme başvuruları başladı!
ALES Sınav sonuçları açıklandı
ALES Sınav sonuçları açıklandı
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Hangi sınıflar okula nasıl devam edecek ?
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Hangi sınıflar okula nasıl devam edecek ?
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!

Popüler Haberler

SGK, Bağ-Kur primi ödemiş EYT'liler para iadesi alabilecekler! İşte yapmanız gerekenler
3004 nitelik kodu nedir, ne anlama gelmektedir?
TV8 sabah programı Bir Bilen Bir Pişiren sunucuları Türev Uludağ ve Ebru Erke kimdir? Sunucular hakkında bilgiler
MEB Onaylı Bilgisayar işletmenliği sertifikası yazılı ve uygulamalı sınav nasıl oluyor?
PTT 2020 yılında personel alımı yapacak mı? PTT personel alımı aday başvuru şartları neler, belli oldu mu?
Esnaf Kefalet Kredisi başvuru süreçleri nasıl işler? 2020 Esnaf Kefalet kredisinin şartları nelerdir?
2020 Kadınlar ve Erkekler için erken emeklilik için yöntemler
3179 özel şart nedir, ne demektir?
En uygun faizle 60 ay vadeli 18.000 TL kredi veren bankalar ve başvuru şartları
Memur, İşçi, Emekli, Çalışan ve Öğrenci birikim hesapları olan herkesi ilgilendiriyor! 2020 Birikim yapanların destekleri artırılıyor!
Gelinim Mutfakta Yarışmasında Kim Diskalifiye Oldu? Fragman Şaşırttı!
Kredi kartı limit düşürme nasıl yapılır? Kredi kartı yüksek limit düşürme işlemleri
Netflix en çok sevilen ve izlenen 10 anime film listesi
2019 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınavlar Ne Zaman Yapılacak?
Bilgi Kuramı Dersine Hangi Branş Öğretmenleri Girecek?
2020 deprem toplanma alanları nerede? Acil durum ve deprem toplanma alanlarını nasıl öğrenilir?
3003 Nitelik kodu nedir, neyi ifade ediyor? 3003 nitelik kodu özel şartı nedir?
SSK Bağkur maaşları ne kadar oldu? SSK ve Bağkur maaşları değişti mi? Eylül 2020
Şekerbank çiftçi güncel faiz oranları ne kadar oldu? 7 Eylül 2020 Pazartesi
Şarjı en uzun süre dayanan telefonlar listesi
Yeşil enerji tarifesi nedir? Yeşil enerjinin avantajları nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.