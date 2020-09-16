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3004 Nitelik kodu nedir? 3004 nitelik kodu personel alımı özel şartları nelerdir?

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri 3004 Nitelik kodu nedir? 3004 nitelik kodu personel alımı özel şartları nelerdir? hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 16 Eylül 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak, 3004 Nitelik kodu nedir? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

16 Eylül 2020 Çarşamba 18:29
3004 Nitelik kodu nedir? 3004 nitelik kodu personel alımı özel şartları nelerdir?
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KPSS memur olmak isteyenler için hayati önem taşıyan oldukça önemli bir sınavdır. Adaylar ÖSYM’den gelen her türlü sınav açıklamasını büyük bir heyecanla bekler ve her gelişmeyi takip eder. ÖSYM sınav öncesinde ve sonrasında pek çok açıklama bilgilendirme kılavuzları yayınlar. Bu kılavuzlardan en önemlisi tercih kılavuzudur. Bu tercih kılavuzunda ataması yapılacak kadrolara dair özel şartlar ve nitelik kodları yer almaktadır. Bu kodlardan en çok merak edilen 3004 numaralı nitelik kodu olmuştur. Memur adaylar 3004 nolu kodun ne olduğunu ve şartı nedir araştırıyor.

3004 nitelik kodu nedir? Ne işe yarar?


 Sosyal Güvenlik 2 yıllık ön lisans eğitimli adaylara yönelik kadrolara 3004 nitelik kodlu kadrolar denilmektedir.  Bu özel şarta sahip olan kadroların yanında 3004 nolu nitelik kodu yer alır. Ülkemizde 2 yıllık ön lisans mezunu binlerce memur adayı bulunmaktadır.  Bu sebepten ötürü 3004 nolu nitelik koduna oldukça ilgi gösterilmektedir. 3004 nitelik kodunun yer aldığı kadrolar kapsamında SGK sık sık kadro açmaktadır.

3004 Özel şartı nedir? Ne anlama gelir?

Devlet kadrolarının alımını yaptığı Sosyal Güvenlik ile ilgili 2 yıllık ön lisansını tamamlamış olan adaylar için belirtilen şartlardır.3004 özel şartı kapsamında oldukça sık atamalar gerçekleştirilmektedir. SGK’ dan gelen haberlere göre önümüzdeki dönemlerde de 3004 özel şartı ile alımlar yapılmaya devam edilecektir.

Sosyal Güvenlik ön lisans bölümü nedir? Ne demek?

Tercih kılavuzlarının geçtiğimiz yıllardan bu yana yapılan atamaları kapsamında incelendiğinde Sosyal Güvenlik kadroları en düşük puana sahip olan kadrolardır. Memur olmak isteyenler için de en çok araştırma konusu olan bölümdür. 2015 yılında 75 puan ile ataması yapılmıştır. Kadro sayısı ise oldukça düşüktür. Bölüm 2015 yılından bu yana hala kadro açmakta ve memur alımı yapmaya devam etmektedir.



Son Güncelleme: 16.09.2020 18:29
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