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3003 nitelik kodu nedir? Personel alımı 3003 nitelik kodu özel şart anlamı

ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzu ile çeşitli nitelik kodları paylaşılmaktadır. Bu süreçte '3003 nitelik kodu nedir, ne işe yarar ve 3003 özel şartı nedir?' sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:15
3003 nitelik kodu nedir? Personel alımı 3003 nitelik kodu özel şart anlamı
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Devlet memuru olmak isteyen vatandaşları heyecanlandıran süreç devam ediyor. KPSS’ye giren veya KPSS’ye hazırlık yapan adaylar ÖSYM’den gelen açıklamaları takip ediyorlar. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan tercih kılavuzu da en önemli noktalar arasında bulunmaktadır. Kılavuzun açıklanmasını müteakip adayların hazırlık ve araştırma süreci başlayacaktır. Kılavuzda bulunan kadrolarla birlikte nitelik kodu ve özel şartların bilinmemesi de tercih sürecinde kafa karışıklığı yaşamanıza neden olabilir.

2020 yılı itibariyle kamuya personel alımları azalmaktadır. COVID-19 nedeniyle istihdamların azalması öngörülürken, memur adayları özel şartlar ve nitelik kodları araştırılıp yakından takip edilmektedir.

3003 nitelik kodu nedir?


ÖSYM her yıl KPSS sürecinde tercih kılavuzunu yayınlamaktadır. Adaylar kılavuzu takip ederek atanmayı planladıkları kadroya dair bilgileri inceleyebilir. Nitelik kodu ve özel şartlar üzerinde araştırma yaparak süreç hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Eğitim şartlarını karşılayan ve KPSS’den yeterli puanı alan adaylar 3003 nitelik kodu kadrolarına başvuruda bulunabiliyor. 3003 nitelik kodu Adalet Önlisans ve Adalet MYO mezunu adayları kapsamaktadır.

3003 özel şartı nedir ve ne anlama gelir?

Türkiye genelinde önlisans veya lisans programları sağlayan yükseköğretim kurumları yer almaktadır. Farklı bölümlerden mezun adayların eğitim durumu ve okudukları bölümler göz önünde bulundurularak devlet memurluğu kadroları için başvuruda bulunulabiliyor. Bu süreçte 3003 nitelik koduna başvuruda bulunabilmek için Adalet Önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksek Okulu’ndan mezun olmak gerekir.



Son Güncelleme: 10.08.2020 15:15
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