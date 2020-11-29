30 Kasım anaokulları, kreşler, uygulama sınıfları açık olacak mı, kapatıldı mı?

Covid-19 salgını sürecinde artan vakalar ve vefatlardan sonra 28 kasım tarihinde Bursa ve İstanbul’da anaokulu ve anasınıflarının 1 Ocak gününe kadar uzaktan eğitime geçilmesi kararı verildi.

Ankara’da 30 Kasım 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıfları dahil olmak üzere eğitimin uzaktan olması kararı verildi.

Anaokulu ve Kreşler Kapatıldı Mı?

Ankara’da 30 Kasım 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıfları dahil olmak üzere eğitimin uzaktan olması kararı verildi.

İstanbul’da 1 aralık – 4 Ocak tarihleri arasında resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıfları dahil olmak üzere eğitimin uzaktan olması kararı verildi. İstanbul Valiliğinin Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada kararın, sosyal izolasyon ve hastalığın yayılma hızının kontrol altında tutulması amacıyla verildiği açıklandı.

Bursa Valiliği bu konu hakkında açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, son zamanlarda Covid-19 salgınında hızlı bir artış, vaka ve hastaların sayısında görülen yükselişten dolayı böyle bir kararın alındığı belirtildi.