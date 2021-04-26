3 Mayısısta yapılacak sınavlar hangi tarihe ertelendi? 3 Mayısıs MEB sınavları hangi tarihte yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında 3 Mayısıs2021 tarihinde yapılması planlanan sınavların tam kapanma kararı ile ertelenmesi üzerine öğrenciler başta olmak üzere pek çok kişi sınavların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

Tam kapanma kararları açıklamaları ile ülke gündemi bir anda değişirken 3 Mayısıs tarihinde yapılacak MEB okulları sınavları ertelendi. MEB konu hakkında bir açıklama yapmazken ilerleyen saatlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklama yapılması bekleniyor.