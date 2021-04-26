3 Mayısıs Pazartesi sınavları ertelendi mi, iptal mi?

Covid-19 salgını kapsamında vakaların artmasından dolayı son günlerde tam kapanma olması gündemden düşmüyor. Bu doğrultuda sınavların durumu da merak ediliyor. 8. ve 12. sınıfların yanı sıra okul öncesi seviyesinin dışındaki sınıflarda 15 Nisan itibari ile tekrardan uzaktan eğitime geçilmişti. Bunun üzerine öğrenciler ve veliler sınavların nasıl olacağını sorgulamaya başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada Bilim Kurulu’nun verilerine ve istatistiklerine göre hareket edeceklerini söyleyerek Kabine Toplantısını işaret etmişti.

Ziya Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Eğe Bilim Kurulu’ndaki hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız.”

Okulların durumu kabine toplantısı ardından netlik kazanacak.

Sınavlar ne zaman?

Hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tamamen uzaktan eğitime geçilmesinin yanı sıra bu yılın ikinci dönemi için birinci sınavlar 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konular kapsamında 3 Mayısıs 2021 tarihinde “Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları” konulu yazıda yer alan açıklamalar ve kurallar dahilinde sınavlar yapılacak.

Lise sonda olan öğrencilerin bu seneki eğitimleri ve tüm işlemleri 27 Mayısıs’a kadar bitirilecek. Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılım sağlamak isteyen öğrenciler, gereken başvuruları yaparak daha sonra soruları yurt dışı temsilciliklerinden alacaklar ve elektronik ortamda sınava girebilecekler.