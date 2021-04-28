İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

29 Nisan Perşembe okullarda yüz yüze eğitim var mı?

Kabine toplantısının ardından yapılan açıklamalardan sonra gözler eğitim hayatına çevrildi. Okullarda yüz yüze eğitimin durdurulması kararı üzerine meraklar arttı. Tam kapanmanın başladığı 29 Nisan Perşembe günü okullarda yüz yüze eğitim yapılacak mı? Öğrencilerin merakla beklediği açıklamalar artıyor. Tam kapanma sürecinde kapatılan okullar hakkında merak edilenler haberimizde

28 Nisan 2021 Çarşamba 21:21
29 Nisan Perşembe okullarda yüz yüze eğitim var mı?
Takip Et:

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs seyrine devam etmesi ve vakaların artmasından dolayı tedbirler arttırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamadan sonra alınan karar tam kapanma yönünde oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelde tam kapanmaya muaf yerler açıklandı. Bir çok iş yerinin kapatılması halinde eğitimde de kapanma söz konusu oldu. Verilen karar doğrultusunda ramazan ayının ortasında başlayıp bayram sonuna kadar devam edecek tam kapanma tarihleri şu şekilde; 29 Nisan Perşembe 19.00’dan başlayarak 17 Mayısıs pazartesi günü 05.00’da bitirilecek. Bu süreçte eğitimin devamlılığı merak konusu oldu. 

29 Nisan okullar tatil mi? Yüz yüze eğitim var mı?

Tedbirlerin arttırması için alınan kararların genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından 26 Nisan günü yayınlandı. Vatandaşlarımızla paylaşılan genelgede; ‘’Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayısıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçime kararı verilmiştir. Tam kapanmaya süreci 29 Nisan 2021 Perşembe günü akşam saat 19.00’da başlayacaktır. Okullarda yüz yüze eğitim devamında yapılması beklenen dönem sonu sınavları3 Mayısıs 2021 tarihinden 17 Mayısıs 2021 tarihi sonrasın aktartılmıştır.’’açıklamasın da bulunuldu. Açıklama merakların giderilmesini sağladı.

Eğitim öğretimine ara vermek zorunda kaldığımız süreç zarfında uzaktan eğitim devamlılığını sürdürecektir. pandemi süreci boyunca belli sınıfl grupları yüz yüze eğitim almaya devam etmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yapmış olduğu açıklamada yüz yüze eğitimin 2 Temmuz’a kadar devamlılığını sürdüreceğini herhangi bir tatil verilmeyeceğini belirtti.




Son Güncelleme: 28.04.2021 21:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OkulEğitimYüz Yüze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BİLSEM sınavları iptal edildi mi, ne zamana ertelendi?
BİLSEM sınavları iptal edildi mi, ne zamana ertelendi?
Ufka yolculuk 2021 1. aşama ufka yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka yolculuk sınav ödülleri nelerdir?
Ufka yolculuk 2021 1. aşama ufka yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka yolculuk sınav ödülleri nelerdir?
PYBS Burs parası ne zaman yatar, yattı mı? Burs parası sorgulama 2021
PYBS Burs parası ne zaman yatar, yattı mı? Burs parası sorgulama 2021
Ufka Yolculuk 1. aşama sınav sonuçları açıklandı mı? Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. aşama sınavları ne zaman?
Ufka Yolculuk 1. aşama sınav sonuçları açıklandı mı? Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2. aşama sınavları ne zaman?
9 Mayısıs İSG sınavı ertelendi mi? 2021 İSG iptal oldu mu?
9 Mayısıs İSG sınavı ertelendi mi? 2021 İSG iptal oldu mu?
Darüşşafaka 4. Sınıf sınavı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Darüşşafaka sınavında çıkmış ve örnek sorular - cevaplar
Darüşşafaka 4. Sınıf sınavı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Darüşşafaka sınavında çıkmış ve örnek sorular - cevaplar

Popüler Haberler

Canlı izle Galatasaray Konyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GS Konya maçı Selçuk Sports Netspor izle
29 Nisan Perşembe okullarda yüz yüze eğitim var mı?
İnstagram hesap kalıcı silme ve kapatma nasıl yapılır? Telefondan Instagram hesabı kalıcı, geçici silme linkleri
Instagram hesap nasıl dondurulur? Instagram geçici, kalıcı nasıl dondurulur?
Direksiyon sınavları devam ediyor mu, olacak mı? Direksiyon sınavı iptal mi?
Show TV Cam Tavanlar 1. bölüm hangi gün, saaat kaçta?
Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı, çalışacak mı?
Jokey Samet Erkuş'un sağlık durumu nasıl? Samet Erkuş iyileşti mi?
e-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi şartları nelerdir?
Kuruluş Osman Kumral Abdal kimdir? Gerçek adı nedir? Emin Gürsoy hakkında bilgiler
Vodafone 2 GB internet destek paketi kampanya detayları nelerdir? 2 GB bedava internet destek paketi nasıl alınır?
Masumlar Apartmanı dizisinde Memduh Dede karakterine Atilla Şendil hayat veriyor
Evde bakım parası ne kadar? 2021 Evde bakım maaşı arttı mı? Engelli aylığı ne kadar oldu?
Rüyada ekmek alma görmek ne demektir? Rüyada ekmek alma görmek anlamı, tabiri nedir?
Murat Akova kimdir? Prof.Dr. Murat Akova kaç yaşında, uzmanlık alanı nedir?
Doğduğun Ev Kaderindir Benal kimdir? Gerçek adı ne? İncinur Sevimli hakkında bilgiler
Sadakatsiz dizisi Asya karakteri kimdir? Cansu Dere'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu Livya kimdir? Buçe Buse Kahraman biyografisi
Sadakatsiz dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Kuruluş Osman dizisi Bayhoca karakteri kimdir? Yağızhan Dikmen'in hayatı ve yer aldığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Peçenek Kızı kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.