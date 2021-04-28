29 Nisan Perşembe okullarda yüz yüze eğitim var mı?

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs seyrine devam etmesi ve vakaların artmasından dolayı tedbirler arttırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamadan sonra alınan karar tam kapanma yönünde oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelde tam kapanmaya muaf yerler açıklandı. Bir çok iş yerinin kapatılması halinde eğitimde de kapanma söz konusu oldu. Verilen karar doğrultusunda ramazan ayının ortasında başlayıp bayram sonuna kadar devam edecek tam kapanma tarihleri şu şekilde; 29 Nisan Perşembe 19.00’dan başlayarak 17 Mayısıs pazartesi günü 05.00’da bitirilecek. Bu süreçte eğitimin devamlılığı merak konusu oldu.

29 Nisan okullar tatil mi? Yüz yüze eğitim var mı?

Tedbirlerin arttırması için alınan kararların genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından 26 Nisan günü yayınlandı. Vatandaşlarımızla paylaşılan genelgede; ‘’Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayısıs 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime ara verilmiş olup uzaktan eğitime geçime kararı verilmiştir. Tam kapanmaya süreci 29 Nisan 2021 Perşembe günü akşam saat 19.00’da başlayacaktır. Okullarda yüz yüze eğitim devamında yapılması beklenen dönem sonu sınavları3 Mayısıs 2021 tarihinden 17 Mayısıs 2021 tarihi sonrasın aktartılmıştır.’’açıklamasın da bulunuldu. Açıklama merakların giderilmesini sağladı.

Eğitim öğretimine ara vermek zorunda kaldığımız süreç zarfında uzaktan eğitim devamlılığını sürdürecektir. pandemi süreci boyunca belli sınıfl grupları yüz yüze eğitim almaya devam etmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yapmış olduğu açıklamada yüz yüze eğitimin 2 Temmuz’a kadar devamlılığını sürdüreceğini herhangi bir tatil verilmeyeceğini belirtti.