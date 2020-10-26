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28 29 Ekim online ders yapılacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kısa bir süre kaldı ve online eğitim gören milyonlarca öğrenci 28 - 29 Ekim online ders yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı.

26 Ekim 2020 Pazartesi 23:55
28 29 Ekim online ders yapılacak mı?
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Tatil planı hazırlığı yapan öğrenciler 29 Ekim gününün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Yurt genelinde coşkuyla kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl Perşembe gününe denk gelmektedir. Ulusal Egemenlik Bayramı öncesindeki 28 Ekim günü de yarım gün olmaktadır. Konuya dair 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin 1923’te Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim’dir.

Bayram kutlamaları 28 Ekim saat 13.00’te başlayıp 29 Ekim günü devam eder.

29 Ekim tatili ne zaman başlayacak?


29 Ekim günü Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta kutlanan milli birlik bayramı olmaktadır. 28 Ekim günü öğleden sonra ile 29 Ekim tam gün olmak üzere 1.5 gün resmi tatildir.

29 Ekim’de online ders yapılacak mı?

Özellikle öğrenciler, 28 ile 29 Ekim tarihleri arasında online ders işlenip işlenmeyeceği araştırılıyor. Perşembe gününe denk gelen 29 Ekim’de yüz yüze ders yapılmayacak. EBA TV’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel yayınlar ekranlarda olacak.

 



Son Güncelleme: 26.10.2020 23:55
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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet BayramıOnline Ders Olacak Mı
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