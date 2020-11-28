27.Dönem POMEM alımları ile kaç kişi alınacak? Rakamlar belli oldu mu?

2020 KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla 27. Dönem POMEM alımları başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ön lisans ve lisans puanı ile 8 bin polis alınacağı duyuruldu.

27. Dönem POMEM alım ilanı yayınlandı

27.Dönem POMEM alımı kapsamında 6400’ü lisans, 1600’ü ön lisans olmak üzere toplamda 8000 bin polis alınacak. Başvuru detayları ve şartları henüz netleşmemekle birlikte Polis Akademisi Başkanlığı’ndan duyuru yayımlandı. Duyuruya göre lisans mezunu 5.440 erkek, 960 kadın ile ön lisans mezunu 1.360 erkek, 240 kadının emniyet bünyesinde görev alacağı belirtildi.