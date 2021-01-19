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27. dönem POMEM sınav tarihi ne zaman?

Polis olmak isteyen adaylar için müjde! Polis Akademisi Başkanlığı POMEM sınav tarihini açıkladı. POMEM sınavı tarihi ve sınav hakkındaki bilgileri değerli okuyucularımız için haberimizde derledik.

19 Ocak 2021 Salı 22:26
27. dönem POMEM sınav tarihi ne zaman?
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8-24 Aralık 2020 tarihleri arasında polis olmak isteyen polis adayları 27. Dönem POMEM için başvurularını yapmıştı. Başvuruların ardından POMEM sınavının ne zaman olacağı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen adaylar sınav tarihlerini araştırmaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ÖSYM sınav takviminin ardından POMEM için de sınav tarihi açıklaması yapıldı. Peki POMEM sınavı ne zaman yapılacak?

POMEM sınav tarihi ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın), 1.600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacağı duyurusu yapıldı. Ardından Aralık ayında polis olmak isteyen adayların başvuruları alındı. Ancak bir süre sınavın ne zaman yapılacağına dair bilgilendirme yapılmamıştı. Sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından 27. Dönem POMEM sınavının Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacağı belirtildi. 

POMEM sınav yerleri ve giriş belgeleri açıklandı mı?

Sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından polis olmak isteyen polis adayları sınav yerlerinin ve giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Ancak 27. Dönem POMEM sınav giriş belgeleri şu anlık yayınlanmadı. 

POMEM sınav sonuçlarının belirlenmesi ve ilanı

Adayların sınav sonuçları belli kriterlere göre sonuçlanmaktadır. Bu kriterler adayların KPSS sınavından aldıkları puanın %25’i, fiziksel yeterlilik sınavından aldığı puanın %25’i ve mülakat sınavının %50’sinin alınmasından sonra toplam puan adayların puanları ve başarı sıralamaları belirlenir. Başarı sıralamasının aynı olması durumunda yapılan sınavlardan en yüksek puanları esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Sınav sonuçları hesaplandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi intenet sayfası olan www.pa.edu.tr adresinden duyurulur. Ayrıca kazanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim yollarıyla sınav sonuçları ve sonuç belgeleri yollanmayacaktır. 

Adayların başvurularında ve belgelerinde eksik, yanıltıcı, yanlış vb. bilgiler vermesi ve bu durumun anlaşılması durumunda asıl veya yedek üye olmalarına bakılmaksızın sınavları iptal edilir. -



Son Güncelleme: 19.01.2021 22:26
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